Новое арт-пространство «Имаж Куль» откроется в Красноярске в марте`2024
Локация запускается в креативным кластере «Квадрат» рядом с пространством «Ядро». Открытие запланировано на 14 марта. В «Имаж Куль» сконцентрируют новые проекты сибирских авторов.
14 марта в Красноярске открывается новое арт-пространство «Имаж Куль» (Image Cool). Создатели определяют его как artist-run space, то есть как пространство, руководство которым останется за самими художниками. Локацию разместили в креативном кластере «Квадрат» — там уже функционирует экспериментальное арт-пространство «Ядро».
Наша главная цель — собирать свежие проекты сибирских авторов. Будем смотреть локальных ребят и задавать сцене тонус», — пишут в соцсетях проекта.
По информации в аккаунте, курировать работу пространства будут красноярские художники Валерия Амирханян, Алексей Шидловский и Валерия Тыняная.
Откроется «Имаж Куль» персональной выставкой Алексея Шидловского. В рамках открытия запланировали и перформанс: он начнется в арт-пространстве 14 марта в 19:00.
Напомним, 1 марта в Красноярске начала работу галерея «В центре мира» — новый проект «Дома искусств».
А в феврале в креативном кластере «Квадрат» запустили новое мультифункциональное пространство «Индустрия. Университет»: детали о нем мы рассказывали здесь.
Кроме того, стали известны подробности о центре имени Астафьева, строительство которого завершают в деревне Овсянка. Первые кадры, на которых можно увидеть будущую экспозицию центра, мы показывали в этом материале.
Как мы писали ранее, с 16 марта в Красноярске стартует фестиваль «Театральная весна`2024». В этом году в программу включили 20 драматических, музыкальных и кукольных постановок. Увидеть их можно будет до 27 марта.
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