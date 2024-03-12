Новое арт-пространство «Имаж Куль» откроется в Красноярске в марте`2024

Локация запускается в креативным кластере «Квадрат» рядом с пространством «Ядро». Открытие запланировано на 14 марта. В «Имаж Куль» сконцентрируют новые проекты сибирских авторов.

14 марта в Красноярске открывается новое арт-пространство «Имаж Куль» (Image Cool). Создатели определяют его как artist-run space, то есть как пространство, руководство которым останется за самими художниками. Локацию разместили в креативном кластере «Квадрат» — там уже функционирует экспериментальное арт-пространство «Ядро».

Наша главная цель — собирать свежие проекты сибирских авторов. Будем смотреть локальных ребят и задавать сцене тонус», — пишут в соцсетях проекта.

По информации в аккаунте, курировать работу пространства будут красноярские художники Валерия Амирханян, Алексей Шидловский и Валерия Тыняная.

Откроется «Имаж Куль» персональной выставкой Алексея Шидловского. В рамках открытия запланировали и перформанс: он начнется в арт-пространстве 14 марта в 19:00.

Напомним, 1 марта в Красноярске начала работу галерея «В центре мира» — новый проект «Дома искусств».

А в феврале в креативном кластере «Квадрат» запустили новое мультифункциональное пространство «Индустрия. Университет»: детали о нем мы рассказывали здесь.

Кроме того, стали известны подробности о центре имени Астафьева, строительство которого завершают в деревне Овсянка. Первые кадры, на которых можно увидеть будущую экспозицию центра, мы показывали в этом материале.

Как мы писали ранее, с 16 марта в Красноярске стартует фестиваль «Театральная весна`2024». В этом году в программу включили 20 драматических, музыкальных и кукольных постановок. Увидеть их можно будет до 27 марта.

Больше о культурных событиях Красноярска:

Искусство расцветать: куда сходить в Красноярске 9...15 марта 2024

Книжно-шоколадные встречи, весенний маркет сибирских брендов, последние дни графики Сурикова, россыпь театральных премьер и много кино — главные культурные события города в афише «ДК».

Наталья Сипетая: Ведущий тренд искусства — самоцензура как принцип самосохранения

Сейчас одним из ключевых трендов искусства стало «самосохранение». Как это отражается на арт-среде, самих авторах и зрителях — в колонке Натальи Сипетой, написанной специально для «Делового квартала».

Премьеры и эксперименты: что нельзя пропустить на «Театральной весне — 2024»

Какие спектакли вошли в шорт-лист фестиваля в этом году, где пройдут грядущие показы, и какие постановки лучше не оставить без внимания — рассказываем главное о приближающейся «Театральной весне».