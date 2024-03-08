Стали известны новые подробности о строящемся центре Астафьева

Национальный центр имени Астафьева строят в селе Овсянка. Аркадий Зинов, министр культуры региона, показал фотографии внутренней экспозиции, посвященной писателю. Открытие запланировано на 1 мая.

Национальный центр имени В. П. Астафьева, который возводят в селе Овсянка, готов на 98%: об этом сообщил Аркадий Зинов, министр культуры Красноярского края, в своем Telegram-канале. Он опубликовал снимки экспозиции, которая находится на финальной стадии монтажа. В выставке сконцентрируют историю творчества и жизни писателя.

В строящийся центр 7 марта прибыл и Михаил Котюков: глава региона проверил ход строительства.

Пока торжественное открытие Национального центра запланировано на 1 мая 2024.

Напомним, строительство центра имени Астафьева началось в марте 2023. Тогда сообщалось, что в трехэтажном здании разместят конференц-зал, экспозиционные залы, мемориальный кабинет писателя, мультимедийный зал, а также интеллект-класс и детский центр. На тот момент сумма инвестиций оценивалась в 357 млн рублей.

Иллюстрации: t.me/av_zinov

Читайте также:

Юбилей Астафьева отметят спектаклем Сергея Безрукова

К столетию Виктора Астафьева в Красноярск приедет с гастролями Московский губернский театр под управлением Сергея Безрукова.

Памятник Виктору Астафьеву установят в Красноярске в 2024

Его проект разработали красноярцы в рамках конкурса, который проводил местный «Институт города».

В Красноярском крае отметят «День рождения рядового Астафьева»

Традиционный праздник, посвящённый 99-летию со дня рождения В.П. Астафьева, пройдет 1 мая в Овсянке. Для гостей готовят концертную программу, литературные встречи, выставки и фотозоны.

Прокуратура требует признать недействительным контракт на строительство «Поздеев Центра»

Прокуратура края обратилась в Арбитражный суд края с иском к КГКУ «Управление капитального строительства» и компании «ПромСтройИнвест». Ведомство требует признать госконтракт недействительным.

Новосибирцы получают разрешение на возведение оздоровительного комплекса в Красноярске

Новосибирская компания «Мира» подала в мэрию Красноярска документы для получения разрешения на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.

На Енисее планируют построить логистический комплекс

Здесь будут стыковаться автомобильные, речные и железнодорожные грузовые потоки.