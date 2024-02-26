Новосибирцы получают разрешение на возведение оздоровительного комплекса в Красноярске

Новосибирская компания «Мира» подала в мэрию Красноярска документы для получения разрешения на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.

Об этом DK.RU рассказали представители компании. Там сообщили, что ранее разработанный проект полностью переработали, он прошел повторную экспертизу.

Александр Колесников, директор по развитию компании «Мира», пояснил, что в новом проекте учли рекомендации общественности и специалистов администрации города. В итоге был изменен фасад здания, около комплекса предусмотрели парковую зону с деревьями, инсталляциями, которая будет доступна всем красноярцам.

К строительству планируют приступить, как только будет выдано разрешение. Ориентировочный срок возведения комплекса 2 года. Инвестиции в проект оцениваются в 1,8 млрд рублей. Представители компании рассказали DK.RU, что средний чек составит 1500 рублей, расчетная мощность комплекса — от 600 человек в смену. Комплекс будет представлять собой велнес-центр, на лето там также предусмотрят пляж с тёплыми уличными бассейнами.

У компании сейчас есть подобный комплекс в Новосибирске. Велнес-центр называется «Мира Термы». О планах построить подобный центр в Красноярске стало известно в 2021. Но некоторым идея возвести термальный комплекс на склоне горы на Дубенского пришла не по душе. Теперь новосибирцы представили новый проект.

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