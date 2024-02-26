Новосибирцы получают разрешение на возведение оздоровительного комплекса в Красноярске
Новосибирская компания «Мира» подала в мэрию Красноярска документы для получения разрешения на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.
Об этом DK.RU рассказали представители компании. Там сообщили, что ранее разработанный проект полностью переработали, он прошел повторную экспертизу.
Александр Колесников, директор по развитию компании «Мира», пояснил, что в новом проекте учли рекомендации общественности и специалистов администрации города. В итоге был изменен фасад здания, около комплекса предусмотрели парковую зону с деревьями, инсталляциями, которая будет доступна всем красноярцам.
К строительству планируют приступить, как только будет выдано разрешение. Ориентировочный срок возведения комплекса 2 года. Инвестиции в проект оцениваются в 1,8 млрд рублей. Представители компании рассказали DK.RU, что средний чек составит 1500 рублей, расчетная мощность комплекса — от 600 человек в смену. Комплекс будет представлять собой велнес-центр, на лето там также предусмотрят пляж с тёплыми уличными бассейнами.
У компании сейчас есть подобный комплекс в Новосибирске. Велнес-центр называется «Мира Термы». О планах построить подобный центр в Красноярске стало известно в 2021. Но некоторым идея возвести термальный комплекс на склоне горы на Дубенского пришла не по душе. Теперь новосибирцы представили новый проект.
Читайте также:
В Красноярске в ТРЦ «Комсомолл» построят «Термолэнд»
ГК «Основа» откроет семейный термальный комплекс «Термолэнд» в ТРЦ «Комсомолл». Его площадь составит 11,5 тыс. кв. м. Он будет находиться внутри ТРК, а часть комплекса снаружи.
-
В Красноярске представлены проекты благоустройства парков и набережных в 2024
Выбраны компании для благоустройства общественных пространств по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» и представлены концепции будущих парков.
-
В Красноярске открыли центр для игры в пляжный волейбол
В скором времени здесь появится искусственная волна для занятий серфингом.
-
В Красноярске продают часть «Галереи Енисей»
Торговый центр продают уже не первый год. Объявления время от времени появляются на различных интернет-площадках.