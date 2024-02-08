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В Красноярске представлены проекты благоустройства парков и набережных в 2024

В Красноярске представлены проекты благоустройства парков и набережных в 2024
Иллюстрация: администрация города

Выбраны компании для благоустройства общественных пространств по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» и представлены концепции будущих парков.

#НОВОСТИ
Второй этап работ в парке «Сибсталь» выполнит компания «СпортСтройМонтаж». Там планируют поставить сцену, сделать входную группу, модернизировать площадку у памятника Ленину, оборудовать футбольное поле с искусственным газоном и трибунами, волейбольно-баскетбольную площадку с прорезиненным покрытием. В прошлом году в сквере установили две детские площадки, заасфальтировали дорожки для бегунов и велосипедистов, вокруг часов выложили брусчатку, установили скамейки и урны, сделали навигационные стенды и указатели. 
 
В Красноярске представлены проекты благоустройства парков и набережных в 2024 1
 
Еще 8 общественных пространств будет приводить в порядок МП «Управление зелёного строительства». 
 
Так, набережную реки Кача со стороны Дворца Пионеров оформят в единой стилистике с уже благоустроенными участками. Там появятся деревянные спуски к воде и балконы с барными стульями, высадят калину, яблоню, черёмуху, спирею и кизильник, сделают деревянные настилы в районе ул. Сурикова и Парижской Коммуны. Фонари заменят на новые в форме торшеров. Кованые беседки сохранят, но отреставрируют.
 
В Красноярске представлены проекты благоустройства парков и набережных в 2024 2
 
На набережной Бугача появится прогулочный маршрут на участке от русла реки до ул. Камская, 5. Там обустроят места для прогулок, спуски к воде, в том числе для кормления уток, детские площадки, качели, лавочки, зоны для занятий спортом.
 
В Красноярске представлены проекты благоустройства парков и набережных в 2024 3
 
Сквер Молодёжный (перекрёсток ул. Воронова и Металлургов) оформят в стилистике государственной границы. Там установят мемориальную зону и инсталляцию «Письма с границы домой», поставят скамейки и высадят деревья.
 
В Красноярске представлены проекты благоустройства парков и набережных в 2024 4
 
На набережной Енисея, от ДК им. 1 мая до ул. Малаховская, сделают прогулочную зону с экотропой и лестничные спуски. На верхнем ярусе появятся места для отдыха и рыбалки, смотровые балконы, подвесные диваны и лежаки, площадки для занятий спортом, амфитеатр с навесом. Там же появится «утиная улица» с домиками для уток.
 
В Красноярске представлены проекты благоустройства парков и набережных в 2024 5
 
 
Также в этом сезоне приведут в порядок сквер «Каменный городок» (ул. Щорса, 55). На территории оборудуют зону для катания на роликах и самокатах, места для тихого отдыха, игровую, событийную и научную для изучения детьми свойств света.
 
В Красноярске представлены проекты благоустройства парков и набережных в 2024 6
 
В сквере в мкр. Ветлужанка (ул. Мирошниченко – ул. Словцова) появятся детская площадка, качели, скамейки, дождевой сад, сухой ручей и мост через него.
 
В Красноярске представлены проекты благоустройства парков и набережных в 2024 7
 
На набережной, прилегающей к озёрам в районе ул. Судостроительная, 31, появятся спуски к воде, смотровые площадки и скамейки.
 
В Красноярске представлены проекты благоустройства парков и набережных в 2024 8
 
Продолжится и благоустройство сквера на месте бывшего Казачьего рынка. Там должны обустроить многофункциональную спортивную площадку. Кроме того, там продолжается строительство многофункционального комплекса с бассейном. Ранее сообщалось, что его возведут к весне 2025. 
 
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Автор: Петр Савельев
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