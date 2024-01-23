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Театр уток, тенистая аллея и японские деревья появятся в Красноярске

Театр уток, тенистая аллея и японские деревья появятся в Красноярске
Иллюстрация: artfile.ru

В Железнодорожном районе появится новое место отдыха и Социальный городок, где в шаговой доступности будут школа, детский сад и прогулочная зона.

#НОВОСТИ

Социальный городок разместится на территории бывшего военного городка и займет 10 га. Один из объектов — детский сад на 270 мест — уже готов.

Кроме того, строится школа на 1100 учеников. По контракту школу должны сдать в сентябре 2025.

В планах построить еще один детский сад, спорткомплекс, обустроить парковую зону и дорогу.

Кроме того, на берегу реки Бугач, рядом с регбийным клубом «Красный Яр» благоустроят новую зону отдыха. Согласно дизайн-проекту, на набережной появятся места для спуска к воде, площадка для кормления птиц под названием «Театр уток», детский уголок и тенистая аллея.

Работы финансируются в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

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Автор: Петр Савельев
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