В Красноярске открыли центр для игры в пляжный волейбол
В скором времени здесь появится искусственная волна для занятий серфингом.
В красноярском «Комсомолле» начал работу центр Pesok, в котором горожане могут поиграть в пляжный волейбол.
Всего здесь оборудовано пять площадок для занятий этим видом спорта. Они покрыты 40-сантиметровым слоем белого кварцевого песка. Также здесь оборудованы раздевалки и душевые. В будущем при центре планируют открыть собственную школу пляжного волейбола.
Помимо этого рядом с волейбольными площадками к лету появятся два бассейна с искусственной волной, в которых можно будет заниматься серфингом. Тут же планируют открыть мини-бар, сауну и зону отдыха.
Полный объем инвестиций в проект не называется. Однако, как рассказал НГС24 один из учредителей центра Антон Янкевич, «волны» обошлись его команде в 120 млн рублей, песок — в 30 млн.
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