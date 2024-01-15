В Красноярске открыли центр для игры в пляжный волейбол

В скором времени здесь появится искусственная волна для занятий серфингом.

В красноярском «Комсомолле» начал работу центр Pesok, в котором горожане могут поиграть в пляжный волейбол.

Всего здесь оборудовано пять площадок для занятий этим видом спорта. Они покрыты 40-сантиметровым слоем белого кварцевого песка. Также здесь оборудованы раздевалки и душевые. В будущем при центре планируют открыть собственную школу пляжного волейбола.

Помимо этого рядом с волейбольными площадками к лету появятся два бассейна с искусственной волной, в которых можно будет заниматься серфингом. Тут же планируют открыть мини-бар, сауну и зону отдыха.

Полный объем инвестиций в проект не называется. Однако, как рассказал НГС24 один из учредителей центра Антон Янкевич, «волны» обошлись его команде в 120 млн рублей, песок — в 30 млн.

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