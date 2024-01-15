Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 13.01
88,13
96,75
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярске открыли центр для игры в пляжный волейбол

В Красноярске открыли центр для игры в пляжный волейбол
Иллюстрация: vk.com/pesok_krsk

В скором времени здесь появится искусственная волна для занятий серфингом.

#НОВОСТИ

В красноярском «Комсомолле» начал работу центр Pesok, в котором горожане могут поиграть в пляжный волейбол.

Всего здесь оборудовано пять площадок для занятий этим видом спорта. Они покрыты 40-сантиметровым слоем белого кварцевого песка. Также здесь оборудованы раздевалки и душевые. В будущем при центре планируют открыть собственную школу пляжного волейбола.

Помимо этого рядом с волейбольными площадками к лету появятся два бассейна с искусственной волной, в которых можно будет заниматься серфингом. Тут же планируют открыть мини-бар, сауну и зону отдыха.

Полный объем инвестиций в проект не называется. Однако, как рассказал НГС24 один из учредителей центра Антон Янкевич, «волны» обошлись его команде в 120 млн рублей, песок — в 30 млн.

Читайте также:

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • Из Красноярска планируют полететь в СаньюИз Красноярска планируют полететь в Санью
  • Районам Красноярского края дадут денег на развитие предпринимательстваРайонам Красноярского края дадут денег на развитие предпринимательства
  • Красноярка стала заместителем министра здравоохранения Омской областиКрасноярка стала заместителем министра здравоохранения Омской области
  • Красноярский край заключил соглашение о сотрудничестве с ГК «Росатом»Красноярский край заключил соглашение о сотрудничестве с ГК «Росатом»
  • Экс-главу Красспорта приговорили к 7,8 годам в колонии строгого режимаЭкс-главу Красспорта приговорили к 7,8 годам в колонии строгого режима
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.