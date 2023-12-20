Памятник Виктору Астафьеву установят в Красноярске в 2024

Его проект разработали красноярцы в рамках конкурса, который проводил местный «Институт города».

В Красноярске определились с внешним видом памятника Виктору Астафьеву, который будет установлен в городе к 100-летию писателя.

Решение принималось на конкурсной основе. Всего было подано 13 заявок от архитекторов и творческих коллективов из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Челябинской областей, Казани и Красноярска.

Конкурс проводился анонимно — имена и другая информация об авторах работ были раскрыты после определения эскиза-победителя. Им стал проект, разработанный командой дизайн-студии «АртСтиль» совместно со скульптором Ильей Царинным из Красноярска.

Памятник, созданный на основе этого эскиза, будет установлен в 2024. Расположится он на территории Красноярского педагогического университета им. В.П. Астафьева.

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