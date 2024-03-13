В Красноярске проведут фестиваль театров кукол «Сибирь. TERRA MAGICA»

1...5 июня 2024 в мегаполисе соберутся кукольные театры Урала, Сибири и Дальнего Востока. В этом году Красноярск примет фестиваль в третий раз.

Летом Красноярск снова станет площадкой межрегионального фестиваля театров кукол «Сибирь. TERRA MAGICA»: в 2024 конкурс пройдет в третий раз. В город прибудут команды кукольных театров Урала, Сибири и Дальнего Востока. Сейчас в программе заявлены 11 спектаклей театров Красноярска, Екатеринбурга, Перми, Кузбасса, Томска, Тувы, Челябинска, Кургана, Нижнего Тагила, Хабаровска и Чувашии. Еще две постановки включили в дополнительную программу.



Иллюстрация: vk.com/teatrkukol24

В театре уточняют, что около половины спектаклей-участников вошли в лонг-лист премии «Золотая маска `2024». Среди них:

«Кама. Горт. Легенды»

«Простодурсен»

«Бесприданница. Островский»

«Корова»

«Легенда о великом инквизиторе» (номинант премии в 2024)

В этом году TERRA MAGICA пройдет 1...5 июня. По словам организаторов, цель фестиваля — поддержка и развитие профессиональных театральных коллективов Урала, Сибири и Дальнего Востока, популяризация современного искусства театра кукол, а также активизация и повышение творческого потенциала театров кукол.

Сообщается, что программа фестиваля будет состоять из нескольких частей: основной, образовательной и дополнительной.



Иллюстрация: vk.com/teatrkukol24

Сообщается, что в дни фестиваля запустят и зрительский клуб, в котором можно будет в игровой форме обсудить спектакли и присоединиться к интерактивным лекциям. Кстати, несколько спектаклей пройдут под открытым небом.

Благодаря усилиям профессионалов и вовлеченности любителей кукольного театра, Красноярский театр кукол становится проводником в „TERRA MAGICA“ („Волшебную страну“), где каждый зритель может стать свидетелем театрального чуда», — говорится на сайте Красноярского театра кукол.

В соцсетях театра уже можно узнать подробности о театрах, которые станут участниками фестиваля.

Напомним, с 16 по 27 марта в Красноярске пройдет фестиваль «Театральная весна `2024», в программе 20 постановок.

А 22 марта в городе откроется Транссибирский арт-фестиваль. Ранее DK рассказывал о том, в какую сумму обойдутся билеты на самые заметные события фестиваля.

Больше о культурных событиях в Красноярске:

Искусство расцветать: куда сходить в Красноярске 9...15 марта 2024

Книжно-шоколадные встречи, весенний маркет сибирских брендов, последние дни графики Сурикова, россыпь театральных премьер и много кино — главные культурные события города в афише «ДК».

Новое арт-пространство «Имаж Куль» откроется в Красноярске в марте`2024

Локация запускается в креативным кластере «Квадрат» рядом с пространством «Ядро». Открытие запланировано на 14 марта. В «Имаж Куль» сконцентрируют новые проекты сибирских авторов.

Мария Козлова: Топ-фильмов «Оскара-2024» — стал ли сезон неожиданным?

В понедельник в Лос-Анджелесе прошла премия «Оскар» — самая престижная кинопремия в мире. Каждый год она подводит итоги сезон кинонаград, на нее ориентируются при выборе лучших фильмов года.

Большой фестиваль мультфильмов снова приедет в Красноярский край

С края начнется «гастрольный» тур фестиваля по регионам РФ.

Из самой глубины сердца: топ книг от «ДК», написанных женщинами

Редакция «Делового квартала» рассказывает о любимых историях, созданных писательницами. Рекомендуют, конечно, тоже только женщины. Выбрали самые запоминающиеся, яркие и красивые!

Стартап-академия и новые бизнес-резиденции появятся в креативном кластере «Квадрат» в 2024

Об изменениях, запланированных в пространстве «Квадрата» на 2024, сообщила Юлия Филатова, заместитель руководителя администрации губернатора Красноярского края. Рассказываем о грядущих новшествах.