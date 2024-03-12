Мария Козлова: Топ-фильмов «Оскара-2024» — стал ли сезон неожиданным?
В понедельник в Лос-Анджелесе прошла премия «Оскар» — самая престижная кинопремия в мире. Каждый год она подводит итоги сезон кинонаград, на нее ориентируются при выборе лучших фильмов года.
Мария Козлова, кинообозреватель, блогер, автор телеграм-канала «КиноМуся» специально для «ДК» выбрала топ-пять фильмов прошедшего «Оскара»:
♦ «Оппенгеймер» (18+) — триумфатор премии, великий фильм Кристофера Нолана, который наконец-то собрал все награды. В центре сюжета создатель атомной бомбы Роберт Оппенгеймер. Чтобы вы понимали величие Нолана, в фильме взрывают настоящую бомбу, но в фильме нет CGI-графики, той самой, которую рисуют на компьютере.
♦ «Бедные-несчастные» (18+) — еще один шедевр от режиссера Йоргоса Лантимоса и прекрасной Эммы Стоун, которая сама не ожидала в этом году получить «Оскар» за лучшую женскую роль. Это история девушки, которая пыталась покончить с собой, но ее спас отец, пересадив мозг ее же нерожденного ребенка.
В целом, подводя итоги «Оскара», в 2024 итоги премии были довольно предсказуемы. Пожалуй, интригу выдержать удалось номинации «Лучшая женская роль».
♦ «Оставленные» (16+) — а здесь награду забрала актриса второго плана Давайн Джой Рэндольф. Декабрь,1970 год, частная школа для мальчиков. За теми детьми, кто не смог уехать домой на Рождество, присматривают строгий учитель истории и повариха Мэри, скорбящая по погибшему во Вьетнаме сыну. Удивительный фильм! Очень теплый и крутой.
♦ «Американское чтиво» (16+) — известного чернокожего писателя Эллионса часто критикуют, что его работы недостаточно вписываются в повестку. Однажды он решает написать анонимный роман, собрав все стереотипы про темнокожее население. Книга мгновенно становится сенсацией.
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