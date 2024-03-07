Стартап-академия и новые бизнес-резиденции появятся в креативном кластере «Квадрат» в 2024

Об изменениях, запланированных в пространстве «Квадрата» на 2024, сообщила Юлия Филатова, заместитель руководителя администрации губернатора Красноярского края. Рассказываем о грядущих новшествах.

В 2024 креативный кластер «Квадрат», где красноярские предприниматели могут получить пространство для работы, ждут несколько масштабных изменений. Об этих планах в своем Telegram-канале рассказала Юлия Филатова, заместитель руководителя администрации губернатора Красноярского края.

Согласно опубликованным данным, в течение года в «Квадрате» начнет работу стартап-академия с офисами для начинающего бизнеса и мини-коворкингом. Конкурс резидентов, которые смогут присоединиться к новой инициативе, должны объявить в ближайшие дни.

В этом же году креативный кластер прирастет новыми резиденциями для бизнеса. Как и прежде, занять их можно на конкурсной основе.

Кроме того, за 2024 «Квадрат» планируют обустроить кухней для резидентов, а также оборудовать фасад и утеплить помещение.

На март 2024 в креативном кластере задействованы около 30 резидентов.

Попадая в нашу экосистему, они не только на льготной основе получают помещение, но и могут пользоваться „службами заботы“. Кроме того, именно они часто становятся получателями спец. заказов. Например, стенд края на ВДНХ делали преимущественно резиденты КВАДРАТА», — пишет Юлия Филатова.

Сейчас на базе «Квадрата» функционируют нетворкинг-пространства, магазин сибирских брендов «Индустрия» и недавно запущенный университет «Индустрия». О старте нового направления мы писали здесь.

Напомним, летом 2023 «Квадрат» включили в Атлас креативных кластеров РФ. На тот момент в нем значилось около трех сотен пространств страны.

Иллюстрации: t.me/verhushina

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