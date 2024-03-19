Бизнес-девичник «Делового квартала» объединил лучших креативщиков Красноярска

«Деловой квартал» продолжает подготовку к самому красивому событию весны в Красноярске — Бизнес-девичнику. Творческий проект создает команда, собранная из лучших представителей креативной индустрии.

Бизнес-девичник — авторский ивент-проект «Делового квартала». Два года назад мероприятие впервые прошло в формате документальной пьесы, героинями которой стали предпринимательницы Красноярска. Постановка этого года будет финальной и самой необычной частью бизнес-трилогии

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Для создания пьесы, получившей название «Бизнес-рапсодия», «Деловой квартал» объединил лучших представителей креативной индустрии Красноярска.

Для «Делового квартала» принципиально важно развиваться, делать по-новому, удивлять аудиторию и самих себя. Поэтому работа над Бизнес-девичником, самым творческом ивентом «ДК», собрала лучших из лучших в своем деле. Каждый из креаторов привнес в процесс что-то свое — и при этом никто не выпадал из общего контекста и задач. Это было настоящее сотворчество, в котором сильные усиливают сильных. Творческий поток, где есть место взаимному уважению и интересу к идеям другого человека», — рассказывает Юлия Чанчикова, создатель Бизнес-девичника, издатель «Делового квартала» в Красноярске.

Эльдар Мухамедзянов и Юлия Чанчикова на съемках видеоинтервью с героинями Бизнес-девичника Иллюстрация: Алина Милехина

Режиссером, сценаристом и креативным продюсером мероприятия стал Эльдар Мухамедзянов. Именно ему принадлежит идея поставить традиционную для Бизнес-девичника пьесу в формате музыкальной кавер-фантазии. Синтетический жанр объединит драматические монологи, музыкальные композиции, видеоинсталляции, поэзию и звукозаписывающую студию.

В этом году концепт Бизнес-девичника — музыкальная пьеса в декорациях звукозаписывающей студии. Одна героиня — одна запись, оформленная в музыкальное произведение. Каждая история расскажет как об успехах, так и о непростых этапах в судьбе героинь. Несбывшиеся надежды и неожиданные счастливые повороты, на которые они даже не рассчитывали — словом, жизнь в контрастах», — объясняет Эльдар Мухамедзянов, режиссер и концептолог Бизнес-девичника.

Красивая «картинка» от команды FERMA production

Рекламные ролики, музыкальные клипы, документальные и корпоративные фильмы — на счету креативного агентства и видеопродакшена FERMA production десятки ярких видеоработ. Именно эта команда отвечала за видео-продакшен в нашумевшем шоу про креативное предпринимательство Красноярска — «Битва креаторов». Один из самых амбициозных и масштабных проектов FERMA — работа над фото- и видеоконтентом локации Красноярского края для выставки-форума на ВДНХ.

Красивую «картинку» для Бизнес-девичника создает команда FERMA production Иллюстрация: Алина Милехина

А сейчас FERMA production создает красивую «картинку» для самого красивого события весны — Бизнес-девичника «Делового квартала».

В составе креативной команды мы уже отработали на одном из этапов — провели съемки видеоинтервью героинь. Общение с каждой из пяти участниц проекта длилось около часа. Эти кадры лягут в основу будущего контента мероприятия. Как и в других проектах, главным для нас было получить на выходе качественный итоговый продукт. Думаю, сделать это удалось! И в этом большая заслуга каждого участника нашей большой творческой команды. Особо отмечу нашего исполнительного продюсера Егора Макарова», — говорит Вова Владимиров, основатель, генеральный продюсер и режиссер креативного агентства и видеопродакшена FERMA production.

Образы героинь как трансформирующий опыт

За внешний облик героинь Бизнес-девичника отвечает имидж-агентство «Имидж бюро». С 2017 оно занимается профессиональным имидж-сопровождением и стилизацией, сотрудничает с глянцевыми изданиями и сопровождает фэшн-съемки. Именно «Имидж бюро» помогло «Деловому кварталу» создать гайд по стилю для премии «Человек года-2023».

В новом проекте для «Делового квартала» перед имидж-агентством стояла интересная, но не простая задача — стилизовать для каждой героинь два разных образа. Один из них — образ бизнес-леди, второй — образ, отсылающий к эстетике 70…80 годов прошлого века.

Каждая из двух съемок прошла в потрясающей атмосфере творчества и доверия. И команда «Делового квартала», и героини Бизнес-девичника пошли в новый для себя опыт и со всей открытостью отнеслись к образам, которые подготовили для них стилисты имидж-бюро. Творческие идеи стилистов дополнили соответствующие макияж и прическа. И все это дало потрясающий результат! Речь не только об образах героинь. Каждая из них дала себе позволение через внешний облик расширить свои представления о себе самой — и при этом остаться в рамках своего «ДНК». Это уникальный и трансформирующий опыт», — уверена Анна Шульмина, CEO имидж-агентства «Имидж бюро».

Один из образов, стилизованных «Имидж бюро», отсылает к эстетике 70…80 годов

Иллюстрация: Эдуард Шабалин

Творческий кураж и творческое партнерство

Исполнительным продюсером Бизнес-девичника стала Ольга Абанцева. Для нее это не первый опыт работы совместно с командой «ДК». Однако вне зависимости от проекта, каждый из них становится настоящим творческим путешествием.

Для каждого проекта Юлия Чанчикова придумывает удивительную многогранную концепцию. И эта идея не просто позволяет решать бизнес-задачи, но и становится настоящим творческим приключением. Этот творческий кураж проживают все — и команда проекта, и, конечно же, его участники. Люди соприкасаются новыми гранями — и совершенно по-другому раскрывают себя и свой потенциал. Это уникальный опыт, за который лично я очень благодарна “Деловому кварталу”», — говорит Ольга Абанцева, исполнительный продюсер Бизнес-девичника.

Ольга Абанцева называет работу на Бизнес-девичнике «творческим путешествием» Иллюстрация: Алина Милехина

Генеральный информационный партнером Бизнес-девичника стала медиагруппа «Прима».

Мы на «Приме» любим креативные решения и открытость к творчеству. Когда в такой манере подходят к работе с бизнес-сообществом, то поддержать это равно вовлечься и получить удовольствие от совместной работы. Давайте будем полезны друг другу! Вполне себе девиз для любого бизнеса, не так ли?», — говорит Юлия Аганина, руководитель отдела маркетинга медиагруппы «Прима».

К слову, сотрудничество с медиагруппой «Прима» в рамках Бизнес-девичника не ограничится только лишь инфопартнерством. Одним из действующих лиц — а точнее, голосов — пьесы «Бизнес-рапсодия» станет диджей радио «Красноярск Главный».