Бизнес-девичник «Делового квартала» объединил лучших креативщиков Красноярска
«Деловой квартал» продолжает подготовку к самому красивому событию весны в Красноярске — Бизнес-девичнику. Творческий проект создает команда, собранная из лучших представителей креативной индустрии.
Все по-новому
Для «Делового квартала» принципиально важно развиваться, делать по-новому, удивлять аудиторию и самих себя. Поэтому работа над Бизнес-девичником, самым творческом ивентом «ДК», собрала лучших из лучших в своем деле. Каждый из креаторов привнес в процесс что-то свое — и при этом никто не выпадал из общего контекста и задач. Это было настоящее сотворчество, в котором сильные усиливают сильных. Творческий поток, где есть место взаимному уважению и интересу к идеям другого человека», — рассказывает Юлия Чанчикова, создатель Бизнес-девичника, издатель «Делового квартала» в Красноярске.
В этом году концепт Бизнес-девичника — музыкальная пьеса в декорациях звукозаписывающей студии. Одна героиня — одна запись, оформленная в музыкальное произведение. Каждая история расскажет как об успехах, так и о непростых этапах в судьбе героинь. Несбывшиеся надежды и неожиданные счастливые повороты, на которые они даже не рассчитывали — словом, жизнь в контрастах», — объясняет Эльдар Мухамедзянов, режиссер и концептолог Бизнес-девичника.
Красивая «картинка» от команды FERMA production
В составе креативной команды мы уже отработали на одном из этапов — провели съемки видеоинтервью героинь. Общение с каждой из пяти участниц проекта длилось около часа. Эти кадры лягут в основу будущего контента мероприятия. Как и в других проектах, главным для нас было получить на выходе качественный итоговый продукт. Думаю, сделать это удалось! И в этом большая заслуга каждого участника нашей большой творческой команды. Особо отмечу нашего исполнительного продюсера Егора Макарова», — говорит Вова Владимиров, основатель, генеральный продюсер и режиссер креативного агентства и видеопродакшена FERMA production.
Образы героинь как трансформирующий опыт
Каждая из двух съемок прошла в потрясающей атмосфере творчества и доверия. И команда «Делового квартала», и героини Бизнес-девичника пошли в новый для себя опыт и со всей открытостью отнеслись к образам, которые подготовили для них стилисты имидж-бюро. Творческие идеи стилистов дополнили соответствующие макияж и прическа. И все это дало потрясающий результат! Речь не только об образах героинь. Каждая из них дала себе позволение через внешний облик расширить свои представления о себе самой — и при этом остаться в рамках своего «ДНК». Это уникальный и трансформирующий опыт», — уверена Анна Шульмина, CEO имидж-агентства «Имидж бюро».
Творческий кураж и творческое партнерство
Для каждого проекта Юлия Чанчикова придумывает удивительную многогранную концепцию. И эта идея не просто позволяет решать бизнес-задачи, но и становится настоящим творческим приключением. Этот творческий кураж проживают все — и команда проекта, и, конечно же, его участники. Люди соприкасаются новыми гранями — и совершенно по-другому раскрывают себя и свой потенциал. Это уникальный опыт, за который лично я очень благодарна “Деловому кварталу”», — говорит Ольга Абанцева, исполнительный продюсер Бизнес-девичника.
Мы на «Приме» любим креативные решения и открытость к творчеству. Когда в такой манере подходят к работе с бизнес-сообществом, то поддержать это равно вовлечься и получить удовольствие от совместной работы. Давайте будем полезны друг другу! Вполне себе девиз для любого бизнеса, не так ли?», — говорит Юлия Аганина, руководитель отдела маркетинга медиагруппы «Прима».
Медиагруппа «Прима» была не только информационным партнером, но и частью премии «Человек года». Прямо на полях премии «Прима» развернула свою студию, откуда велись прямые включения. Интеграция в Бизнес-девичник будет еще глубже. Диджей радиостанции «Красноярск Главный» исполнит роль «древнегреческого хора». Он будет комментировать происходящее и зачитывать выдержки из новостей того времени», — уточнила Юлия Чанчикова.
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