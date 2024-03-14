В экспозицию включили больше 200 эскизов декораций, костюмов, плакатов и кукол от сценографов Сибири, Урала и Дальнего Востока. Посетить выставку можно до первой декады апреля.

Межрегиональная выставка сценографии «Мир сцены-сцена мира» открылась в Красноярске: увидеть работы художников-сценографов с Урала, Сибири и Дальнего Востока можно 13 марта...7 апреля.

По информации организаторов, цель выставки — «представить полновесную панораму современного театрально-декорационного искусства Урала, Сибири и Дальнего Востока» и сформировать представление о российской школе театрально-декорационного искусства.

Иллюстрация: Отделение Урал, Сибирь, Дальний Восток РАХ

Как отмечают в описании события, география экспонатов охватывает не только большинство регионов страны, но также Монголию и Хорватию. В текущей экспозиции около 250 эскизов декораций и костюмов, театральных плакатов, одеяний и кукол. Все они созданы региональными художниками-сценографами.

Кураторы проекта стремятся помочь зрителям выявить специфику художественного оформления спектаклей, увидеть всю цепочку его создания — от замысла до воплощения и, таким образом, заглянуть на „кухню“ театра — в таинственный мир закулисья», — подчеркивают в описании выставки.

По информации организаторов, последняя выставка региональной сценографии проходила в Красноярске 30 лет назад — после этого такая практика осталась преимущественно в столицах.

Иллюстрация: Отделение Урал, Сибирь, Дальний Восток РАХ

Экспозицию разместили в выставочном зале Российской академии художеств на пр-т им. газеты Красноярский рабочий, 197. Вход на «Мир сцены-сцена мира» будет свободным.

Напомним, 14 марта в «Площади Мира» состоится вернисаж «Внутреннего космоса» — выставки Алексея Ваулина, московского художника-абстракциониста. По информации музея, на открытии запланировано ток-шоу с художником и кураторами.

Также 14 марта в Красноярске открывается новое арт-пространство «Имаж Куль»: оно позиционируется как artist-run space, где будут презентовать новые проекты сибирских авторов.

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