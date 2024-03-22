36 млн потратят на реконструкцию входа Музыкального театра в Красноярске

Информацию о поиске подрядчика опубликовали на сайте госзакупок. Исполнитель работ станет известен 15 апреля. Отреставрировать вход нужно будет до ноября 2024.

Музыкальный театр начал поиск подрядчика для реставрации входа в здание: соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. На предстоящие фасадные работы выделили 36, 2 млн рублей.

Закупку опубликовали 20 марта 2024. Согласно размещенным данным, прием заявок от подрядчиков продлится до 10 апреля. Исполнитель станет известен 15 апреля. В документах отмечается, что срок выполнения работ — с момента заключения контракта до 1 ноября 2024.

Как следует из обоснования цены контракта, ключевую часть средств — более 29 млн рублей — направят на «основные объекты», а остальную сумму распределят на временные здания и сооружения, а также непредвиденные затраты.

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