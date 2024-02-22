На ремонт дорог в Красноярском крае потратят 10 млрд рублей

Всего за год планируется отремонтировать и реконструировать 113 дорожных объектов.

В 2024 на дорожные ремонты в Красноярском крае по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» будет выделено более 10 млрд рублей, рассказал глава регионального Минтранса Дмитрий Зотин.

Этот сезон у краевых дорожников пройдет с уклоном на капиталоемкие объекты. Мы рассчитываем увеличить объем финансирования дорожных работ в рамках весенней корректировки краевого бюджета», — сказал министр.

По его словам, одни из самых больших ремонтов пройдут в Красноярске. В частности, работы будут вестись на пр. 60 лет Образования СССР, улицы Копылова, Октябрьская, Советская, Пушкина, Рейдовая, Борисевича, Энергетиков, Грунтовая, Юшкова, Академгородок, Дзержинского, Северное шоссе.

Всего же в городе планируется отремонтировать более 40 дорожных объектов. В целом же по краю речь идет о 113 объектах, общая протяженность которых составит около 230 км. Так, осенью 2024 должны завершиться работы на участке Красноярск — Элита участок, включая пересечение с трассой Минино — Бугачево.

Помимо собственно дорог в крае в этом году начнут ремонтировать 21 мост и путепровод. Часть из этих объектов обещают сдать до конца года.

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