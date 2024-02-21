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В Красноярск пришла новая техника для уборки льда с тротуаров

В Красноярск пришла новая техника для уборки льда с тротуаров
Иллюстрация: admkrsk.ru

Ее потенциальная производительность в 2,5 раза больше, чем у той, которая сегодня стоит на вооружении дорожников.

#НОВОСТИ

Убирать лед с тротуаров Красноярска будет новая техника, сообщили в мэрии города.

Речь идет о трех тракторных прицепах, которые за собственные средства купило Специализированное автотранспортное предприятие (принадлежит администрации Красноярска). С их помощью можно не только сдвигать снег отвалом, но и автоматически подсыпать пешеходные дорожки песком или антигололедной смесью. Ранее таких машин в городе не было.

У уже имеющейся техники бункер для противогололедных материалов рассчитан на полкуба, а эти прицепы вмещают 2,5 куб. метра. Машины способны обрабатывать тротуар на ширину от 2 до 8 метров. Например, с их помощью можно обработать всю сторону пр. Мира за один раз без дозаправки», — рассказал и.о. генерального директора МП «САТП» Антон Старовойтов.

Один из новых прицепов уже вышел на улицы Красноярска. Поступление оставшихся двух ожидается до конца этой недели.

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Автор: Петр Савельев
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