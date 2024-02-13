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В Красноярске залатали ямы в центре и Копыловском мосту

В Красноярске залатали ямы в центре и Копыловском мосту
Иллюстрация: УДИБ

Сегодня ночью убрали яму на Копыловском мосту, ул. Мира и Вейнбаума. Зимой используют технологию литого асфальтобетона.

#НОВОСТИ
Как пояснили в УДИБ, литой асфальт — это горячее вещество, состоящее из битума и минерального заполнителя. Уплотнять такой асфальтобетон не нужно. Смесь дорогостоящая, поэтому ремонтируют только аварийно-опасные участки. К таким относятся выбоины не менее 60 см в длину, 15 см в ширину и 5 см — в глубину. Асфальт фрезеруют и продувают от пыли и мусора. Смесь застывает от 20 минут до 1 часа.
 
За эту зиму по такой технологии отремонтировали 39 участков. Среди них улицы Калинина, Свердловская, Забобонова, Крупская, Лесопарковая, Грунтовая, Дубровинского, Брянская и др.
 
Ямы поменьше будут ремонтировать весной и летом.
 
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