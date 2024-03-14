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Годовое содержание красноярского «Татышев-парка» обойдется в 20 млн рублей

Годовое содержание красноярского «Татышев-парка» обойдется в 20 млн рублей
Иллюстрация: vk.com/ostrovtatyshev

Львиная доля этих денег пойдет на уборку и обслуживание самого о. Татышев. Плюс немного на о. Бобровый, который также находится в ведении организации.

#НОВОСТИ

«Татышев-парк» готов заплатить за содержание своей территории 20 млн рублей. Такова начальная цена контракта, появившегося на сайте госзакупок.

Победитель торгов должен будет в течение 12 месяцев с момента подписания договора следить за территорией, контролируемой организацией — это 1,9 млн кв. м. в восточной и 2,9 млн кв. м. в западной части о. Татышев, а также 42 тыс. кв. м. на о. Бобровый.

Годовое содержание красноярского «Татышев-парка» обойдется в 20 млн рублей 1
На фото: зонирование о. Татышев; Источник: техзадание к проекту контракта

В спектр задач подрядчика будет входить уборка мусора (в том числе из урн), опавших листьев и веток, содержание газонов (включая их стрижку), соблюдение чистоты тротуаров и площадок, в том числе убирка с них снега и наледи зимой, а также ряд других задач — в общей сложности их 136.

Заявку на участие в аукционе можно подать до 20 марта 2024. Итоги торгов будут подведены на следующий день.

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Автор: Петр Савельев
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