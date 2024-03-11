В Красноярске ищут подрядчика для инвентаризации городской ливневки
УДИБ ищет подрядчика, который выполнит большое обследование системы ливневой канализации. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.
Ревизицию нужно провести до 15 января 2024. Помимо обследования предстоит создать создать интерактивную карту сетей ливневой канализации.
Инвентаризация затронет коллекторы в Центральном, Октябрьском, Железнодорожном и Советском районе, септики и очистные сооружения левого берега. Общая протяженность обследуемых систем составит почти 144 тыс. м.
Начальная цена контракта составляет 7,5 млн рублей. Заявки принимают до 19 марта. Победителя выберут 21 марта.
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