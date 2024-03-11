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В Красноярске ищут подрядчика для инвентаризации городской ливневки

В Красноярске ищут подрядчика для инвентаризации городской ливневки
Иллюстрация: freepik / freepik

УДИБ ищет подрядчика, который выполнит большое обследование системы ливневой канализации. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

#НОВОСТИ
Ревизицию нужно провести до 15 января 2024. Помимо обследования предстоит создать создать интерактивную карту сетей ливневой канализации. 
 
Инвентаризация затронет коллекторы в Центральном, Октябрьском, Железнодорожном и Советском районе,  септики и очистные сооружения левого берега. Общая протяженность обследуемых систем составит почти 144 тыс. м.
 
Начальная цена контракта составляет 7,5 млн рублей. Заявки принимают до 19 марта. Победителя выберут 21 марта. 
 
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Автор: Петр Савельев
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