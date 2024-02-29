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Второй этап благоустройства парка «Сибсталь» в Красноярске стартует на этой неделе

Второй этап благоустройства парка «Сибсталь» в Красноярске стартует на этой неделе
Иллюстрация: admkrsk.ru

Общая стоимость работ этого года оценивается в 25 млн рублей.

#НОВОСТИ

В Красноярске продолжится благоустройство парка «Сибсталь». Подрядчик — «СпортСтройМонтаж» — уже с 1 марта начнет подготовительные работы, сообщили в администрации города.

Компания начнет заказывать необходимое оборудование, закупать урны, лавочки, качели и другие малые архитектурные формы, предусмотренные проектом. При наступлении теплой погоды рабочие зайдут на территорию парка», — рассказали в мэрии.

Второй этап благоустройства парка «Сибсталь» в Красноярске стартует на этой неделе 1

В планах второго этапа оборудовать третью детскую игровую площадку, украсить декоративной обшивкой клумбу с историческими часами, установить дополнительные скамейки и урны, обустроить футбольное поле с искусственным покрытием на 868 кв. м. и сцену с навесом, а также высадить растения и кустарники, разбить более 3 000 кв.м. газона.

На все эти работы выделено 25 млн рублей.

Облагораживать «Сибсталь» начали в прошлом году, после того, как красноярцы выбрали это пространство в голосовании, которое продали мэрия.

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Выбраны компании для благоустройства общественных пространств по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» и представлены концепции будущих парков.

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Самое большое увеличение расходов произойдет в аграрном секторе. По двум остальным добавленные суммы одинаковы.

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Автор: Петр Савельев
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