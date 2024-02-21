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Красноярскому краю добавили 1,6 млрд рублей на сельское хозяйство, ЖКХ и благоустройство

Красноярскому краю добавили 1,6 млрд рублей на сельское хозяйство, ЖКХ и благоустройство
Иллюстрация: Яндекс.Карты

Самое большое увеличение расходов произойдет в аграрном секторе. По двум остальным добавленные суммы одинаковы.

#НОВОСТИ

В Красноярском крае на 1,622 млрд рублей увеличено финансирование трех госпрограмм. Соответствующее решение принято на заседании правительства региона.

Так, на краевую госпрограмму «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» добавлено 802,2 млн рублей. Они пойдут на поддержку реализуемых в крае инвестпроектов в этой сфере.

Еще 410 млн рублей дополнительно выделят на госпрограмму «Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической эффективности». Основная их часть пойдет на обеспечение чистой водой жителей поселков края. Также здесь заложены деньги на строительство 25 зарядных станций для электромобилей.

Столько же — 410 млн — добавили на «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды». Они пойдут на благоустройство территорий в Хатанге, Назарово, Ачинске, Канске, Енисейске и Шарыпово, а также набережных в Енисейске и Железногорске.

Как пояснили DK.RU в правительстве Красноярского края, означенные суммы будут осваиваться в течение ближайших трех лет — с 2024 по 2026.

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Автор: Петр Савельев
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