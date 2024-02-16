Аграриям Красноярского края возместят затраты на покупку новой сельхозтехники

Фермеры края могут получить субсидии на покупку новой техники и оборудования. Возмещение составит 30% затрат.

Как рассказали в минсельхозе, на субсидии для малых сельхозпроизводителей в региональном бюджете предусмотрели почти 366 млн рублей. Конкурс для сельхозпредприятий объявят в апреле и августе. Средства можно направить на покупку техники и оборудования, приобретенные по договору купли-продажи и в лизинг. Это трактора, зерно- и кормоуборочные комбайны, посевные комплексы, оборудование для транспортировки, хранения, первичной переработки молока, обработки зерна и другое.

Илья Васильев, министр сельского хозяйства Красноярского края, напомнил, что в прошлом году такую меру поддержки получили 152 хозяйства. Средства они направили на покупку 347 единиц сельхозтехники и оборудования.

Помимо того, малые и средние сельхозпроизводители могут рассчитывать на софинансирование ремонта тракторов и их агрегатов. С этого года планируют субсидировать до 50% затрат на ремонт двигателей зерно- и кормоуборочных комбайнов. Отбор пройдет в мае и августе.

Прорабатываются направления по субсидированию техники и технологического оборудования, купленных в лизинг и по договорам купли-продажи для средних и крупных организаций агропромышленного комплекса», — рассказал Илья Васильев.

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