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Аграриям Красноярского края возместят затраты на покупку новой сельхозтехники

Аграриям Красноярского края возместят затраты на покупку новой сельхозтехники
Иллюстрация: правительство Красноярского края

Фермеры края могут получить субсидии на покупку новой техники и оборудования. Возмещение составит 30% затрат.

#НОВОСТИ
Как рассказали в минсельхозе, на субсидии для малых сельхозпроизводителей в региональном бюджете предусмотрели почти 366 млн рублей. Конкурс для сельхозпредприятий объявят в апреле и августе. Средства можно направить на покупку техники и оборудования, приобретенные по договору купли-продажи и в лизинг. Это трактора, зерно- и кормоуборочные комбайны, посевные комплексы, оборудование для транспортировки, хранения, первичной переработки молока, обработки зерна и другое.
 
Илья Васильев, министр сельского хозяйства Красноярского края, напомнил, что в прошлом году такую меру поддержки получили 152 хозяйства. Средства они направили на покупку 347 единиц сельхозтехники и оборудования.
 
Помимо того, малые и средние сельхозпроизводители могут рассчитывать на софинансирование ремонта тракторов и их агрегатов. С этого года планируют субсидировать до 50% затрат на ремонт двигателей зерно- и кормоуборочных комбайнов. Отбор пройдет в мае и августе.  
Прорабатываются направления по субсидированию техники и технологического оборудования, купленных в лизинг и по договорам купли-продажи для средних и крупных организаций агропромышленного комплекса», — рассказал Илья Васильев. 
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Автор: Петр Савельев
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