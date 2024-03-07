Красноярским окраинам модернизируют освещение за 56 млн рублей

Подрядчику предстоит заменить провода, опоры и сами светильники.

На трех окраинных улицах Красноярска планируют обновить освещение. Объявление о соответствующих торгах появилось на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта заявлена как 56,2 млн рублей. Источник финансирования: бюджет города.

По контракту, победитель торгов должен будет убрать старые провода и опоры, заменив их новыми со светодиодными светильниками.

Работы предполагается провести на ул. Глинки, Монтажников и на Северном шоссе. Также в перечне объектов небольшой участок ул. Заводская (в районе Железнодорожников) и «иные участки улично-дорожной сети».

Полный спектр работ (сколько опор, километров проводов и т.п.), который предстоит выполнить подрядчику, в документах контракта на сегодняшний день не указан.

Заявки на участие в торгах принимаются до 25 марта 2024. Их итоги будут подведены 28 марта. У победителя будет 120 дней со дня подписания контракта, чтобы выполнить все работы.

Добавим, что всего в 2024 на ремонт дорожной сети Красноярска планируют потратить порядка 3 млрд рублей. Входит ли в эту сумму модернизация освещения улиц города, не ясно.

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