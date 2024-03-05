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Страховщики назвали самые аварийные улицы в Красноярске

Страховщики назвали самые аварийные улицы в Красноярске
Иллюстрация: jcomp / ru.freepik.com

Самая аварийная улица Красноярска — Партизана Железняка. К такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК.

#НОВОСТИ
По их данным, там в 2023 произошло 6% всех аварий в Красноярске. Второе место занимает проспект им. газ. «Красноярский рабочий» (4,1%), третье место занимает ул. 9 Мая (3,7%). Также в топ-5 входят ул. Калинина (3,2%) и Свердловская (3,2%).
 
Меньше всего аварий с начала 2024 произошло на ул. Маерчака, Гусарова, Елены Стасовой – менее 1%. 
 
Чаще всего в регионе в ДТП попадают владельцы автомобилей ВАЗ (20% от общего числа ДТП), Toyota (14%), Hyundai (5%), Kia (4%) и Honda (4%). Больше всего аварий происходит по вторникам и пятницам.
 
В 2023 чаще в ДТП попадали мужчины — 82% ДТП. Больше всего участников ДТП среди красноярцев в возрасте 30-39 лет (20% ДТП с начала 2024) и 40-49 лет (18%). 
 
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Автор: Петр Савельев
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