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В Красноярске ищут подрядчика для ремонта уличного освещения

В Красноярске ищут подрядчика для ремонта уличного освещения
Иллюстрация: Администрация Красноярска

Тендер появился на сайте госзакупок. Подрядчику предстоит откапиталить сети уличного освещения на 4 участках.

#НОВОСТИ
Победителю торгов предстоит продлить существующие линии: установить новые опоры, светильники, проложить кабель и разместить необходимое оборудование.
 
Так, нужно отремонтировать освещение на ул. Заводская, ул. Северное Шоссе, ул. Монтажников, въезде в город со стороны ул. Глинки. На работы дается 4 месяца.
 
На въезде в город со стороны поселка Березовка работы необходимо выполнить на участке от дома по ул. Глинки, 1ж до границы Красноярска. На Заводской отремонтируют участок от Железнодорожников до здания по ул. Железнодорожников, 18а. 
 
На ул. Северное шоссе освещение проведут от ул. Енисейский тракт до здания по ул. Северное шоссе, 31И. Еще один участок, который заявлен в контракте, ул. Монтажников.
 
Начальная цена контракта составляет 56,2 млн рублей. 
 
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Автор: Петр Савельев
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