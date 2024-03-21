SPA у «Столбов» и скандинавская база отдыха: какие бизнесы продают в Красноярске в марте

Участок у входа на «Столбы», комплекс в скандинавском стиле и готовая гостиница: выяснили, какие бизнесы выставили на продажу в Красноярске. Детали о каждом — в подборке DK.RU.

С каждым месяцем среди бизнесов, которые появляются в разделе «На продажу», не обходится без объектов, связанных с туризмом и отдыхом на природе. Выяснили, какие предложения появились в течение марта. Рассказываем о самых заметных и любопытных.

Например, проект гостиничного бизнеса на участке у заповедника «Столбы» оценили в 150 млн рублей.

Продам не просто участок рядом с центральным входом на „Столбы“, продам бизнес-идею», — пишет в объявлении продавец.

Потенциальным покупателям он предлагает участок площадью 0,5 га, который подготовлен к застройке, а также готовый проект.

По мнению продавца, земля подойдет для размещения SPA-отеля, базы отдыха, банного комплекса или дома торжеств.

Еще один вариант гостиничного бизнеса, выставленный на продажу, уже ощутимо доступнее — базу отдыха Skandy Club в коттеджном поселке «Скандинавия» готовы продать за 45 млн рублей.

На 2ГИС можно найти активную карточку комплекса и несколько отзывов.

Это не просто база отдыха, это целый комплекс для создания идеального отпуска для семей, корпоративов или туристического бизнеса», — так характеризуют Skandy Club в агентстве «АКТИВ НЕДВИЖИМОСТИ», которое занимается продажей базы.

Будущий покупатель получит участок, на котором размещены шесть коттеджей в скандинавском стиле, баня, два бассейна, зона для солнечных ванн, место для барбекю, а также территории для активностей на свежем воздухе и медитативного отдыха.

В объявлении отмечают, что Skandy Club — объект отдыха с устоявшимся потоком гостей и «высоким потенциалом для дальнейшего развития».

Еще одно предложение тоже из более бюджетных: здание гостиничного комплекса в 440 квадратов предлагают приобрести за 35 млн рублей.

Покупатель получит гостиницу в Свердловском районе, в которой уже есть восемь номеров, две сауны, хаммам, фитобочка и два бассейна.

Удобное расположение для посетителей Бобрового лога, заповедника „Столбы“ и парка „Роев ручей“», — отмечает продавец.

В объявлении указывается, что в объекты продажи входит дополнительные 50 квадратов кухни и еще 50 кв. метров подсобных помещений.

Напомним, ранее мы рассказывали о продаже гостиницы в фанпарке «Бобровый лог».

Пополняется и список жилой недвижимости, которую выставляют на продажу. О том, какие дома продают в Красноярске, мы рассказывали в специальной подборке.

Иллюстрации: avito.ru, 2ГИС

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