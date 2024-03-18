Дом из «Паразитов» и усадьба с прудом: топ элитной недвижимости Красноярска в марте`2024

Дом с авторскими фресками, коттедж с инсталляцией Василия Слонова, усадьба с прудом для карпов — DK. RU проанализировал предложения на красноярском рынке элитной недвижимости в марте`2024.

Каждый месяц перечень элитной недвижимости, которую выставляют на продаже в Красноярске и близлежащих территориях, пополняется эффектными, любопытными, а иногда и спорными лотами. DK. RU проверил, какие дома появились на продаже в этом месяце.

На 18 марта самое дорогостоящее предложение среди недвижимости для жизни (по данным Avito) — коттедж в пос. Удачный за 135 млн рублей. На сайте его характеризуют как «дом с фресками»: согласно описанию, в нем размещены несколько авторских фресок и панно, которые «делают дом неповторимым».

Иллюстрация: avito.ru / «РемесленникЪ»

Коттедж позиционируют как премиальный из категории «все включено». Дом площадью 390 кв. метров размещен на участке в 29 соток. Кроме четырех спален внутри разместили спортзал и бильярдную комнату, а также зимний бассейн.

Иллюстрация: avito.ru / «РемесленникЪ»

На участке уже есть летний бассейн, веранда с зоной барбекю, подсобное помещение с жилой зоной, гараж и отдельная автомойка. В агентстве «РемесленникЪ» также делают акцент на хвойных деревьях по периметру участка, техническом обеспечении и близости к Енисею — семь минут пешком.

Иллюстрация: avito.ru / «РемесленникЪ»

Следующее по стоимости предложение — коттедж в СК «Березка-2» за 75 млн рублей. Лаконичный фасад напоминает дом из оскароносного фильма «Паразиты».

Иллюстрация: avito.ru / «Элитный Красноярск»

Внутри тоже можно отыскать предметы искусства: например, арт-объект LOVE из проекта «Light my fire» красноярского художника Василия Слонова (на аукционе Vladey его оценили в восемь тысяч евро).

[Работа] действительно его. Такие вещи обычно забирают — это нормально. Но все решается путем переговоров», — прокомментировал DK. RU Филипп Мягков, риелтор агентства недвижимости «Элитный Красноярск».

Также он отметил, что в доме можно найти винтажное панно рыбы 50-х гг XX века: раньше оно находилось в одном из московских домов культуры.

Иллюстрация: avito.ru / «Элитный Красноярск»

Общая площадь дома — 320 кв. метров на участке в 23 сотки. В дом проведены городской водопровод и электричество. Коттедж состоит из двух зданий: основного дома с кухней-столовой, гостиной с панорамными окнами, родительским и детским блоками с отдельными гардеробными и санузлами. Во втором здании — гараж, подсобные помещения и гостевая квартира. Согласно описанию, коттедж возвели в 2021.

Иллюстрация: avito.ru / «Элитный Красноярск»

«В этом доме сложилось все: он современный, стоит в приватном месте с круглогодичным доступом по асфальту. Из больших окон открывается красивейший вид. Прямо с участка начинается лес, который точно останется нетронутым», — говорится на сайте.

Следующий лот — загородная усадьба с прудом, «в котором можно выращивать карпов»: ее оценили в 60 млн рублей. Трехэтажный дом площадью 1 000 кв. метров разместили на участке в 23 сотки. Годом постройки значится 2021.

Иллюстрация: avito.ru

В объявлении отмечают наличие нескольких теплых гаражей, соединенную с утепленной беседкой баню, сауну и теплый бассейн.

Иллюстрация: avito.ru

«На первом этаже расположена кухня, обеденная зона с баром и камином, который согреет вас теплом и уютом, так же гостиная. Три санузла и отдельная прачечная. На второй этаж ведут две лестницы, которые вас поднимут либо в хозяйскую комнату, с кабинетом, личной гардеробной и большой ванной с джакузи и душем, либо в две гостевые спальни, со второй гардеробной и ванной комнатой. Хозяйскую спальню и гостевые комнаты соединяет между собой уютный зал с камином. На третьем этаже вы можете обустроить личный спортивный зал», — говорится в объявлении.

Иллюстрация: avito.ru

Продавец отмечает, что дом находится в пяти минутах ходьбы от Енисея, а дорога до центра займет около 18 минут.

Этот дом станет отличным приобретением для семьи, которая ценит уют и покой. А лето вас будет радовать цветущими, плодоносящим садом, радующие яблоками с кулак, ароматными грушами, которые успевают созревать. Также растут ягодные кустарники», — пишет продавец.

Еще одно предложение, но уже для тех, кто предпочитает городской ландшафт — дом в Покровке за 50 млн рублей. Трехэтажное здание площадью 530,5 квадратов с открытой террасой возвели на участке в 25 соток.

Иллюстрация: avito.ru / АН КРИСТАЛЛИНВЕСТ

В доме — пять полноценных комнат, при этом жилые помещения частично нуждаются в освежающем либо капитальном ремонте.

Иллюстрация: avito.ru / АН КРИСТАЛЛИНВЕСТ

Как отмечают в агентстве «Кристаллинвест», цокольный этаж можно использовать под спортзал, игровую, комнату отдыха, бильярдную или кинотеатр.

Кроме самого здания на участке расположили баню и беседку, а также отдельную электроподстанцию. Продавец отмечает, что могут быть рассмотрены обмен на автомобили либо недвижимость.

Иллюстрация: avito.ru / АН КРИСТАЛЛИНВЕСТ

Замыкает пул предложений коттедж в закрытом поселке «Горный» за 37 млн рублей. Дом площадью 300 кв. метров расположен на участке в 10 соток.

Иллюстрация: avito.ru / Novostroy Invest

На трех этажах находятся шесть комнат.

Иллюстрация: avito.ru / Novostroy Invest

Кроме самого коттеджа, на территории разместили гараж на две машины. Как отмечают в агентстве Novostroy Invest, в доме выполнен дизайнерский ремонт.

Иллюстрация: avito.ru / Novostroy Invest

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