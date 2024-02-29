На дачных участках возле СФУ «Сибиряк» построит жилые дома и офисы
Земли дачных массивов вблизи СФУ активно приобретает строительная компания «Сибиряк». По новым правилам застройки теперь здесь можно возводить многоквартирные дома и офисные здания.
Речь идет о нескольких СНТ. Это «Сад № 1 Вагонного депо» — находится недалеко от кампуса. Почти половина земель здесь уже принадлежит «Сибиряку», — сообщает НГС, ссылаясь на слова председателя товарищества.
Также приобретены участки в СНТ «Сад № 1 Локомотивное депо». Также около сотни участков компания выкупила в крупном СНТ «Победа».
Напомним, по новым правилам городской застройки, принятым в 2023 году, эти земли переведены в статус, позволяющий возводить жилую и деловую недвижимость.
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