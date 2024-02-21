Сейчас в театре идет ремонт, после чего здесь приступят к подготовке яркой премьеры с применением всех возможностей новой сцены

Уже этим летом красноярский ТЮЗ обновится полностью. Об этом в своем телеграм-канале рассказал председатель правительства Красноярского края Сергей Верещагин. Сегодня он побывал в ТЮЗе и драмтеатре имени А.С. Пушкина.

ТЮЗ, наш самый креативный театр, кузница «Золотых Масок». Ранее здесь уже отремонтировали Малую сцену, и творческий процесс сосредоточен тут – пока идёт капитальный ремонт основной сцены. Работы идут в графике, уже чувствуется уют будущего театра. После этого будет готовиться яркая премьера с применением возможностей новой сцены. Обещают спектакль лучше уже знаменитой «Алисы», - подчеркнул Сергей Верещагин.

В театре имени А.С. Пушкина появился второй блок с просторными театральными цехами и студиями. А в конце прошлого года был построен новый – третий блок с Малой сценой, уже успевшей полюбиться зрителям под именем «Пушка+».

По словам Сергея Верещагина, главное новшество еще не реализовано – летом на крыше нового блока начнутся спектакли прямо под отрытым небом.

Раньше слышал про такой формат, но ни разу не был. Такое обязательно нужно увидеть, - отметил Сергей Верещагин.

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