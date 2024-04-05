Юлия Чанчикова: Пушка+ — это шкаф, ведущий в театральную Нарнию

Новая театральная площадка Пушка+ — манит театралов и тех, кто раньше среди любителей драматического искусства замечен не был. Почему это происходит, — разбиралась Юлия Чанчикова.

Юлия Чанчикова

издатель «Делового квартала» в Красноярске, главный редактор

— Театральную жизнь Красноярска сложно назвать мало разнообразной или не яркой. У каждого театра по несколько золотомасочных спектаклей. Билеты на премьеры раскупаются моментально. На некоторые спектакли невозможно попасть по несколько месяцев — непроходящий аншлаг. Тем не менее, эксперименты, дефицита в которых не было и нет, происходят внутри театров, в привычной конструкции консервативной площадки. Пожалуй, исключением был проект «Театр на крыше», но и он скорее напоминал антрепризу с определенными требованиями к «территории дислокации». Ну и театральные показы в «Квадрате». Однако там системы не сложилось. На этом фоне Пушка+ — новый подход к созданию постоянно действующего экспериментального театрального пространства.

Площадка-трансформер, способная преображаться то в театр-кабаре, то в модный подиум, то в музыкальный салон. Лофтовое исполнение пространства настолько далеко от привычных театральных стен, что прямо-таки магнитит молодежь. Здесь хочется не просто «смотреть спектакль», но быть, существовать, интегрироваться в среду.



Каждая постановка Пушки+ — эксперимент

Экспериментальная форма конруэнтна содержанию — это безусловная творческая лаборатория, место для апробации театральных «стартапов» и синтетических проектов на стыке искусств. И режиссеры, и актеры здесь пробуют новое, даже если речь идет о постановке классических «Маленьких трагедий». Это безусловная удача вновь открывшегося пространства. Сцена-трансформер позволила создать многомерность и включение зрителей в пушкинский «сторителлинг». Плюс особая энергетика, потому что находиться от артистов на расстоянии вытянутой руки — экспириенс для зрителей.

Фото: проект «Метабарокко»

«Метабарокко» — самый резонансный проект Пушки+ — и вовсе находится на стыке драматического искусства, фешн и танца. Это чистой воды эксперимент, который привлек на новую сцену «неподготовленных» зрителей. Эдакий шкаф с реквизитом, ведущий в театральную Нарнию непосвященных.

Помимо спектаклей Пушка+, как и положено креативному пространству, имеет нетеатральных резидентов. Здесь проходят музыкальные концерты, что тоже приводит в театр новых зрителей. Однако попав в «магических круг», они отправятся и на спектакли, в том числе на большой сцене. Так действует вовлекающий фреш-эффект.

Пожалуй, отдельная прелесть места — «постпродакшн» в виде бара, действующего после спектаклей, показа и музыкальных концертов. Ведь так хочется обменяться мениями и еще какое-то время побыть участников события, которое произвело впечатление.

Уверена, что Пушка+ станет культовым местом в Красноярске, своеобразной достопримечательностью нашего города.

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