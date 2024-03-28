Валентина Чигрина: Аудиоспектакль — это проживание эмоций
Променад «По домам» уже три года знакомит красноярцев и туристов с историями о людях, домах и архитектуре Красноярска. Автор проекта Валентина Чигрина рассказала DK.RU о новом маршруте по Овсянке.
Повод запустить аудиоэкскурсию более чем весомый — столетие красноярского писателя Виктора Астафьева.
Валентина, вы вновь ставите перед собой непростую задачу — открыть что-то новое, кажется, в давно знакомых маршрутах. Почему решили сделать такую аудиопрогулку?
— Овсянка — старинное сибирское село с интереснейшей историей. Но особенным местом силы его делает имя Астафьева, история жизни писателя. Национальный центр, который достраивается к столетию Виктора Петровича, будет современным, концептуальным — настоящим поводом для гордости.
Я, как и многие, читала Астафьева, но давно. Предстоящий юбилей стал поводом освежить в памяти забытое и открыть новое. Стало откровением, насколько иначе его творчество воспринимается спустя годы. Начала читать о жизни Астафьева и поняла, что мечтаю сделать новый маршрут. Представьте, какая это удача: мы, красноярцы, можем в любой момент съездить в ту родную деревню Виктора Петровича, и до сих пор есть люди, которые его знали и помнят.
Что вас поразило во время отбора материала для аудиопроменада?
— Конечно, в первую очередь любовь к бабушке. Очень тронули строки Виктора Петровича: «Я глядел на мою бабушку… — и такая волна любви к родному и до стоноты близкому человеку накатывала на меня, что я тыкался лицом в ее рыхлую грудь и зарывался носом в теплую, бабушкой пахнущую рубашку. В этом порыве моем была благодарность ей за то, что она живая осталась, что мы оба есть на свете и все-все вокруг нас живое и доброе». Такое чувство, которое осознать и описать можно, только став зрелым человеком.
Понравилось, с каким юмором он говорил, что полюбил одиночество в последние годы. Как хорошо и уютно в родной Овсянке, и как вздрагивает каждый раз, когда слышит, как бренчит задвижка на входной калитке. Значит, кто-то опять пришел.
Кому будет интересно посетить эту экскурсию?
— Слушателем может стать любой: и тот, кто когда-то читал Астафьева, и тот, кто с его творчеством не знаком. Надеюсь, будет интересно всем, ведь аудиоспектакль — это не просто восприятие информации, а проживание эмоций. Тот, кого сложно удивить информацией о жизни Астафьева, сможет услышать его любимые песни, выдержки из интервью и воспоминания друзей.
А детям можно на такую экскурсию?
— Нужно! У меня большой опыт организации аудиоэкскурсий, и дети воспринимают такой формат чуть ли не с большим удовольствием, чем взрослые. Им нравится, что с ними говорят не с интонацией «Здравствуй, дружок», а как со взрослыми. Ну а нам, взрослым, нужно искать новые подходы к знакомству детей с большой литературой, с чем-то очень значимым.
Аудиоспекталь уже готовится к запуску. Как считаете, справились с задачей по-новому рассказать об Астафьеве?
— За полтора часа рассказать все о личности такого масштаба просто невозможно. А вот заинтересовать человека, например, прочитать после променада «Последний поклон», вполне реально.
Моя задача как сценариста — зацепить слушателя. Например, после променадов по Красноярску люди начинают интересоваться его историей. Точно так же хочется зажечь в людях искру, которая поможет им заново открыть Астафьева.
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