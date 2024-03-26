Для подростков поиск себя — норма. Что думают эксперты об избиении из-за цвета волос

В Минусинске идет проверка обстоятельств нападения на двух студенток 24 марта. По словам девушек, причиной конфликта стал нестандартный цвет волос и стрижка, сообщает прокуратура Красноярского края.

Этот дикий инцидент сразу стал одним из самых обсуждаемых, новости о нем выпустили и региональные СМИ, и федеральные агентства. И неудивительно. Наверное, многие родители подростков почувствовали тревогу за своих детей и пытаются понять, где та грань между свободой самовыражения и безопасностью, когда стрижка или цвет волос могут стать поводом для избиений в публичном месте. Известные педагоги, эксперты в области образования и психологии рассказали DK.RU, что они думают по этому поводу.

Инна Шамрай

учредитель детских центров «Солнечный город»:

— О благополучии в семье принято судить по признаку, полная она или нет, а также состоит ли на учете органов профилактики. Не состоит, значит благополучная.

При этом подросток из такой семьи проявляет агрессию, нарушая все мыслимые границы. Причин этому может быть множество: демонстрация власти со стороны родителей, их жесткость во взаимоотношениях с ребенком, отсутствие отзывчивости, или проявлений симпатии. Как и скептическое отношение к его достижениям, отсутствие интереса к увлечениям подростка, кругу его знакомств, учебе в школе, его проблемам и переживаниям.

Думаю, этого списка достаточно для понимания причин такого дикого проявления агрессии и нарушения всех мыслимых границ.

Семья — это начало формирования мировоззрения ребенка и его отношения к миру. С детьми нужно говорить о чувствах, эмоциях, переживаемых им самим и демонстрируемых родителями. Трудности будут, нужно понимать, что с этим делать.

Учиться выстраивать коммуникации, договариваться из родительского чувства любви и доброты с самого раннего возраста. Но начинать этот процесс нужно с себя.

Ксения Самоцветова

CEO коммуникационного агентства SMC Company:

— Образ, имидж человека — это часть его самоидентификации. Конечно, есть понятие этикета, есть правила поведения в обществе, есть понятие дресс-кода, но это всегда субъективно. Мы живем в свободной стране, и никто не отменял возможности самовыражения и свободы в этом. Оттенок или длина волос не нарушают никаких общепризнанных этичных канонов. Тем более, что в данном случае мы видим людей с креативным видением этого мира, и это нормально.

Нормально, что все мы разные, что люди ищут себя и через внешность демонстрируют свое состояние. Никаких предрассудков быть не должно.

Мы знаем много статусных и солидных компаний, которые давно отменили формализм даже в своих деловых офисах. Социальные сети, шоу-бизнес, глянцевые съемки — сегодня мы умеем привлекать к себе внимание, выделяться из толпы, делать имидж частью личности, и это нормально.

Мы должны учить наших детей быть лояльными к любым не противозаконным формам самовыражения людей. Цвет волос в России не регламентирован правовыми актами, а значит, никто не может сделать замечание.

Несогласие с чьим-то имиджем не развязывает руки. Нужно уметь принимать то, что не укладывается в твою картину мира. Каждый из нас должен знать свои границы. Нужно учить общество толерантности, а мы должны учить этому детей, ради их психологической устойчивости, прежде всего.

Светлана Тетерина

директор Новой художественной школы им. Поздеева:

— Что тут скажешь, очень сочувствую и девчонкам, и родителям. Для подростков поиск собственной идентичности, уникальности самыми разными способами, в том числе через цвет волос — норма. Тем более, девчонки учатся в колледже культуры, натуры творческие.

К сожалению, встречаются те, у кого любая инаковость вызывает агрессивную реакцию. Самая лучшая защита и поддержка в подобных ситуациях — привлечь тех, кто проявил агрессию, к ответственности.

Важно, чтобы те, на кого нападают из-за внешнего вида, знали, что на агрессоров есть управа. Мне кажется, может понадобиться и помощь психолога. Ведь речь идет не только об ущербе для здоровья, для психики это тоже травмирующая ситуация. Но главное — это судебное разбирательство и неотвратимость наказания по закону.

Олеся Волкова

директор Института педагогики, психологии и социологии Сибирского федерального университета:

— Что сделать, если с тобой начинают так разговаривать? Первое, прекратить всяческую коммуникацию. Встать, уйти, позвать на помощь. Быть здесь переговорщиком бесполезно, им может быть только третья сторона, желательно взрослый человек.

Не может не возмутить такое разрешение себе проводить расправу, потому что так захотелось. Неважно, нравится нам или не нравится внешний вид другого человека, любая форма насилия недопустима. Вопрос еще, как реагировали окружающие? Пытался ли кто-то остановить конфликт и помочь девушкам?

Но первое, что вызывает возмущение, когда читаешь об этом случае, что такой незначительный критерий, как цвет волос и формат стрижки, могут стать причиной насилия, психологического или физического.

Здесь можно говорить о высоком уровне агрессии и тревоги, который можно обнаружить в обществе, который в первую очередь сказывается на молодых людях. Мне кажется, такие случаи могут происходить, если ребята предоставлены сами себе, если у них есть поле для антисоциального поведения. Если нет поддержки семьи и государства. И здесь обществу нужно бить тревогу и вовлекать молодежь в различные позитивные активности.

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