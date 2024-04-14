Неслышная цифра: как очеловечить банк с помощью ИТ

Спрятав цифровые сервисы «под капот», «Альфа-Банк» сделал свои офисы комфортнее для клиентов.

Когда в 2020 грянула пандемия COVID-19, банки оказались в числе первых, кто начал активно переводить свою работу в удаленный формат. И не только внутри, но и снаружи — во взаимодействии с клиентами. По сути, это стало началом массовой, почти тотальной цифровизации отрасли. Однако начался этот процесс несколько раньше.

Цифровые технологии к тому моменту уже проникли во многие сферы жизни людей, но при этом, как показывала практика, офлайн-формат оставался очень важным. В конце концов, не все вопросы хочется обсуждать по телефону или в Сети — иногда тебе просто нужно видеть человека напротив. Плюс со временем возник феномен дефицита такого общения», — вспоминает Юрий Гришаев, управляющий сетью «Альфа-банка» в Красноярском крае и Хакасии.

Да и запросы к банку стали меняться: с одной стороны, клиентам уже не хватало прежнего сервиса, а с другой — сама среда должна была стать более «домашней». Наблюдение за происходящим еще в 2019 натолкнуло «Альфа-Банк» на идею объединить цифровые технологии и клиентские сервисы в офлайн-формате.

Прежде чем начать открывать обновленные офисы, в банке создали «картонную» версию — по сути, полигон, на котором проверяли различные гипотезы. В итоге остановились на модели, когда в интерьере отделений отсутствует типичный банковский антураж (стойки с окнами, табло электронной очереди и т. п.), а вся цифровая начинка спрятана «под капот». Например, клиенту не нужно брать талон и ждать своей очереди — еще на входе, если клиент согласился в свое время пройти биометрию, система его распознает, подбирает менеджера, исходя из того, какими продуктами пользуется клиент, и передает тому всю информацию. Результат: контакт клиента и менеджера происходит очень быстро и практически бесшовно.

Типичный phygital-офис «Альфа-Банка»

Новый формат офисов «Альфа-Банка» назвали рhygital. Первый такой открылся в Москве летом 2020. До Красноярска он добрался в начале 2021. Сейчас у банка 7 таких офисов в городе и 18 в крае. По стране же они работают в 550 городах.

Мы видим, что идея сработала. С одной стороны, скорость обслуживания клиентов в рhygital-офисах выросла в два...три раза. А с другой — у них исчезло напряжение, с которым они раньше приходили в банк. Можно даже сказать, что новые офисы для клиентов стали территорией комфорта», — резюмирует Гришаев.

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