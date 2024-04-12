Взгляд через цифру: красноярские автобусы научили считать пассажиров

Решение красноярской компании «Систематикс» уже несколько лет считает пассажиров в московском общественном транспорте. Добрался проект и до Красноярска.

В последние годы в разговорах о совершенствовании системы общественного транспорта в городах все чаще звучит тема отказа от кондукторов. Дело в том, что, как показывает практика, если в вопросах оплаты проезда положиться сугубо на совесть пассажиров, то минимум 30% из них будут ездить без билета. Но содержание кондуктора, который способен собрать плату со всех едущих во автобусе, обходится дороже этой дельты. Плюс в последнее время городские маршруты активно переводят на брутто-контракты, а чтобы эффективно работать по ним, нужно очень точно считать количество пассажиров.

Справиться с обеими этими задачами можно цифровыми средствами. И подобные кейсы уже есть. Например, в Москве с 2019 на ряде автобусов этим занимаются устройства, созданные красноярской компанией «Систематикс». С одной стороны, они обеспечивают видеонаблюдение в салоне и вне его, а с другой, будучи оборудованными специальными датчиками, считают количество пассажиров.

Примерно восемь лет назад мы по собственной технологии начали делать уникальные на тот момент многосимочные роутеры для транспорта (не только городского, но и для грузовиков, кораблей и т. п.) На их базе и сделали систему цифрового видеонаблюдения для автобусов. Это позволило онлайн передавать информацию в центр обработки данных и там уже обрабатывать их на предмет необходимых задач. А в 2020 мы дополнили это решение системой подсчета пассажиров», — рассказывает Михаил Усов, руководитель «Систематикс».

До Красноярска решение компании добралось в 2023. Опробовали его на одном автобусе. Тест дал очень хорошие результаты — например, точность подсчета пассажиров была на уровне 98%, а это сопоставимо с популярными в России немецкими датчиками IRMA.

После этого на уровне правительства Красноярского края было решено поддержать проект и начать подобным образом оцифровывать красноярский общественный транспорт. Мероприятие планируется реализовать на средства краевого бюджета уже в этом году.

Получив возможность собирать точные данные о количестве пассажиров в каждом автобусе, мы решили сравнить эту цифру с количеством оплативших проезд. Выяснилось, что над этой проблемой работают и в других городах, но готового решения пока ни у кого нет», — говорит Усов.

Учитывая сложность задачи и необходимость привлечения дополнительных ресурсов, «Систематикс» заявилась на грант министерства цифрового развития Красноярского края, получила его и теперь разрабатывает информационно-аналитическую платформу контроля эффективности маршрута и оплаты проезда.

Цифровизация сегодня касается всех сфер и областей нашей жизни, в том числе и отрасли транспорта. Внедрение платформы позволит решить ряд проблем в системе общественного транспорта, но прежде всего повысит культуру расчета в нем, увеличит собираемость оплаты проезда на маршрутах с бескондукторной системой», — отмечает Николай Распопин, министр цифрового развития края.

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