На развитие Тувы выделят еще 6 млрд рублей до 2030
Республика Тыва получит дополнительные средства по индивидуальной программе социально-экономического развития региона.
До 2030 планируется выделить 6 млрд рублей из федерального бюджета, — сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.
Созданы новые точки роста в сельском хозяйстве, промышленности, туризме. Инвесторы уже вложили 1,8 млрд рублей в проекты, еще 1 млрд инвестируют до конца [2024] года. Появилось более 500 рабочих мест. Благодаря реализации программы и ее комбинированию с другими механизмами поддержки Тува вышла на темпы выше среднероссийских. В 2 раза быстрее, чем в стране, снижался уровень бедности, в 3 раза — безработица. В 3 раза быстрее росли доходы населения. Президент поддержал наши подходы по продлению индивидуальных программ развития. Это значит, Тува получит еще 6 млрд до 2030. Важно, чтобы регион выполнил свои обязательства по первому этапу — ввел все объекты до конца этого [2024] года», — приводит пресс-служба слова Максима Решетникова, министра экономического развития.
В ходе поездки в РТ г-н Решетников посетил предприятия, которые получили поддержку в рамках ИПР. В их числе мясной комбинат, который планируется запустить в этом году, а также цех по первичной обработке шерсти, для которого уже закуплено 864 т сырья.
Также в регионе готовится к запуску мебельная фабрика, продукция с которой должна увеличить предложение в магазинах и снизить уровень цен.
Это особенно актуально при росте ввода жилья в эксплуатацию: за 2023 в Туве он превысил 172 тыс. кв. м. Этому поспособствовал и комплекс мероприятий индивидуальной программы развития: были спроектированы и возведены объекты инженерной инфраструктуры для жилищного строительства, модернизированы производства кирпича и железобетонных изделий, а также запущено производство резиновой плитки и брусчатки из вторсырья.
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