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Жители Красноярского края стали исправнее платить по кредитам

Жители Красноярского края стали исправнее платить по кредитам
Автор фото: Racool_studio. Иллюстрация: freepik.com

За год доля просрочки в общем объеме кредитной задолженности жителей региона снизилась на 0,5 п.п.

#НОВОСТИ

Доля просроченной задолженности перед банками жителей Красноярского края в общем ее объеме на 1 марта 2024 составила 3,57%, что на 0,5 п.п. меньше, чем было на ту же дату в 2023. Такие данные приводит агентство «РИА Рейтинг».

По этому показателю (доле просрочки) край идет на четвертом месте в СФО. Первые три за Тывой (2,55%), Новосибирской (3,16%) и Томской (3,41%) областями.

Хуже всего среди регионов Сибири с платежной дисциплиной у жителей республики Алтай — в общей сумме банковской задолженности просрочка здесь занимает 4,82%.

Также Тыва лидирует по среднему размеру долгов в пересчете на численность экономически активного населения — каждый его представитель должен банкам 925 тыс. рублей. В Красноярском крае этот показатель составляет 513 тыс. рублей. Это третий результат по СФО. Второе место с 545 тыс. рублей занимает Новосибирская область.

В среднем по стране, доля просрочки в общем объеме банковских долгов населения за год снизилась на 0,6 п.п. и составила 3,41%.

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Вторичка в Красноярске подорожала почти до 117 тыс. рублей за «квадрат»

Квадратный метр на вторичном рынке недвижимости прибавил в цене почти по всем более-менее крупным городам страны. Исключением стала только Москва.

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В феврале 2024 цены в регионе выросли сильнее, чем в январе. Разбираемся, какие сегменты подстегнули этот процесс.

 

Автор: Петр Савельев
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