В Красноярском крае продано машин в кредит на 3,6 млрд рублей

Объемы выдачи автокредитов в регионе за два первых месяца 2024 превысили аналогичный показатель прошлого года почти на 90%.

За январь... февраль 2024 в Красноярском крае выдали автокредитов на общую сумму 3,59 млрд рублей, что на 89% больше, чем за тот же срок годом ранее, сообщили в Национальном бюро кредитных историй.

По объему таких заимствований край оказался третьим в Сибири. Опережают его лишь Новосибирская (4,54 млрд рублей) и Кемеровская (4,46 млрд рублей) области. Динамика в этих двух регионах также выше — 136,1% и 112,4% соответственно.

Примечательно, что из всех территорий РФ активнее чем в Новосибирской области общая сумма автокредитов в означенном периоде росла только в Ростовской — +176%. В целом же по стране она увеличилась на 102,9% и составила 272,7 млрд рублей.

Столь значительные темпы роста объемов выданных автокредитов в первые месяцы 2024 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объясняются, прежде всего, эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомашин в начале 2023», — говорит Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ.

Он также отмечает, что на этот процесс также влиял рост продаж новых автомобилей, которые снова начали массово поставлять в РФ весной прошлого года. Однако в Красноярском крае в январе 2024 автодилеры фиксировали снижение спроса на такие машины. Но в феврале... марте он снова начал расти.

Волков связывает возвращение положительной динамики с желанием людей успеть купить машину до 1 апреля — до изменения порядка начисления утилизационного сбора.

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В феврале 2024 цены в регионе выросли сильнее, чем в январе. Разбираемся, какие сегменты подстегнули этот процесс.

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Повышать цены начали пока лишь частные продавцы. Дилеры же сохраняют тренд на снижение.