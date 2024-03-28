Красноярцы теряют интерес к новым машинам

В первую очередь это касается авто, ввезенных по параллельному импорту.

Жители Красноярского края стали меньше интересоваться покупкой новых автомобилей, ввезенных по параллельному импорту. Такие данные приводит Банк России в своем докладе «Региональная экономика: комментарии ГУ».

В 2024 мы видим снижение интереса к покупкам новых автомобилей, но это происходит после ажиотажного спроса прошлого года. В то же время продажи в 2023 не достигли уровня 2021. Можно говорить о том, что потенциал отложенного спроса в условиях ограничений со стороны предложения еще не исчерпан, однако первые сигналы о некоторой стабилизации трат мы уже фиксируем», — говорит Сергей Журавлев, управляющий красноярский отделением ЦБ.

Также он отмечает, что в прошлом году доля китайских брендов среди всего, что предлагалось в крае, достигла 83%. Это, по мнению автодилеров, говорит о повышении лояльности к машинам из КНР, что является следствием широкого предложения и сервиса, который стал более доступным.

При этом продавцы также подтверждают снижение спроса на новые авто. Одной из основных причин этого они называют рост ставок по автокредитам.

Стоит однако отметить, что, по данным Национального бюро кредитных историй, уже в феврале этого года, количество выданных автокредитов в Красноярском крае выросло на 30% к январю, при том что средний размер такого займа увеличился на 3,2%. А за год он вырос почти на 20%.

Эксперты прогнозируют, что тренд на увеличение спроса на автокредиты несколько стабилизируется после 1 апреля - когда поднимут акцизы.

Также в НБКИ говорят, что в феврале 2024 доля новых машин в общем портфеле автокредитов по стране в целом выросла до 77,5% против 59,2% годом ранее. О том, какова картина в регионах аналитики бюро не говорят.

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По сравнению с тем, что было годом ранее, это почти на три четверти больше.

Подержанные автомобили в Красноярском крае снова начали дорожать

Повышать цены начали пока лишь частные продавцы. Дилеры же сохраняют тренд на снижение.

В Красноярске вырос спрос на электромобили с пробегом

Эксперты Авито Авто сравнили спрос и предложения на рынке электромобилей с пробегом в 2022 и 2023. По данным аналитиков, востребованность электрокаров за год выросла на 75%.