Спрос на кредитные автомобили в Красноярском крае вырос почти на треть

Подобная тенденция наблюдается по всей стране. Эксперты связывают это с ожиданиями увеличения утилизационного сбора.

За февраль 2024 в Красноярском крае было выдано 1 444 автокредита. Это на 30,1% больше, чем было в январе, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В целом по стране динамика чуть меньше, но тоже весьма заметная — +29,1%. И итоговая цифра в 104,5 тыс. займов, что является самым большим их количеством, выданным за один месяц в последние три года.

При этом в некоторых регионах РФ увеличение выдачи автокредитов перевалило за 40%. Например, в Татарстане этот показатель по итогу февраля 2024 составил 41,9% к предыдущему месяцу.

Такой рост является следствием того, что граждане пытаются успеть приобрести автомобили до 1 апреля, когда изменится порядок начисления утилизационного сбора. Кроме того, стоит выделить всевозможные акции и скидки от дистрибьюторов, которые стараются сократить затоваренность собственных складов», — говорит Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ.

При этом он отмечает, что банки не спешат снижать входной ценз для заемщиков и предоставляют автокредиты лишь людям с приемлемым Персональным кредитным рейтингом (ПКР) — от 685 баллов, в зависимости от суммы кредита.

Напомним, что за прошлый год жители Красноярского края купили машин в кредит на 19,2 млрд рублей, что почти на две трети больше, чем годом ранее.

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Почти весь прошлый год они перманентно росли в размерах. Тренд сохранился и в этом.

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В сравнении с 2023 прирост вкладов составил практически 19% — с таким показателем Красноярский край опустился на 41 место в рейтинге. В 2022/23 регион не «вылетал» из третьей десятки.

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