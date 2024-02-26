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Микрозаймы в Красноярском крае выросли более чем на 8%

Микрозаймы в Красноярском крае выросли более чем на 8%
Автор фото: azerbaijan_stockers. Иллюстрация: freepik.com

Почти весь прошлый год они перманентно росли в размерах. Тренд сохранился и в этом.

#НОВОСТИ

Средний размер микрозайма (займа до зарплаты) по итогу января 2024 в Красноярском крае достиг 9 455 рублей, что на 8,2% больше, чем в том же месяце 2023. Такие данные опубликовало Национальное бюро кредитных историй.

По отношению же к декабрю прошлого года миркозаймы в регионе в среднем выросли на 1,4%.

В целом по краю в 2023 займы до зарплаты стабильно росли с февраля. В итоге к концу года они увеличились на 13,6% — с 8,2 тыс. рублей до 9,32 тыс. рублей.

Примерно такая же динамика была по всей России — размер среднего микрозайма здесь за 11 месяцев (с февраля по декабрь) вырос на 8,2%. За первый же месяц 2024 он прибавил 0,3%, а год к году — 4,5%.

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Если в ноябре 2023 динамика была на уровне 1,2% к предыдущему месяцу, то к концу года она вышла на 2,5%.

Красноярцы стали реже жаловаться на навязанные услуги при оформлении кредита

В 2023 жители Красноярского края 81 раз пожаловались в Банк России на навязывание услуг при обращении за кредитом или займом. Для сравнения, в 2022 таких жалоб регулятору было больше — 123.

Автокредиты в Красноярском крае продолжают терять в размерах

В декабре 2023 снижение среднего займа на покупку машины в регионе оказалось одно из самых больших в России.

Автор: Петр Савельев
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