Стройматериалы, молоко и ноготочки: что толкает вверх инфляцию в Красноярском крае

В феврале 2024 цены в регионе выросли сильнее, чем в январе. Разбираемся, какие сегменты подстегнули этот процесс.

По итогу февраля 2024 годовая инфляция в Красноярском крае составила 8,47%, хотя в январе была на уровне 8,38%. Основное ускорение произошло в непродовольственном сегменте.

Как рассказали в региональном отделении Банка России, основным «виновником» усиленного роста цен здесь стал высокий спрос на товары для ремонта (в частности, отделочные материалы) и мебель.

Январское снижение цен на керамическую плитку и ламинат уже в феврале сменилось ростом, а цены на древесно-стружечные плиты, гипсокартон, краски, шкафы, корпусную и мягкую мебель выросли в годовом выражении сильнее. Смена тренда произошла за счет высокого потребительского спроса. Он же позволил производителям и продавцам легче переносить в цены возросшие издержки на покупку импортных материалов и комплектующих, оплату труда», — отметил Сергей Журавлев, управляющий красноярским ЦБ.

В итоге цены на непродовольственные товары в крае за февраль выросли на 5,35% после 5,13% в январе.

С продуктами ситуация была стабильнее — темпы роста цен здесь, пусть на уровне статпогрешности, но даже снизились. Главную роль в этом сыграли яйца, стоимость которых уменьшилась после пиковых значений предыдущих месяцев. А вот молоко стало дорожать быстрее. Причина: рост издержек и перенос их в цену товара.

Также активнее стали дорожать какао, шоколад и натуральные шоколадные конфеты. Это произошло из-за мирового роста цен на какао-бобы, ставшего следствием их дефицита на рынке из-за низкого урожая», — рассказали в ЦБ.

В итоге февральская инфляция в продуктовом сегменте сложилась на уровне 9,42%, после январских 9,43%.

Также незначительно замедлился рост цен на услуги — с 11,19% в январе до 11,16% в феврале.

Увеличение числа прямых межрегиональных рейсов из Красноярска привело к тому, что цены на авиабилеты в феврале по отношению к январю выросли не так сильно, как год назад, поэтому в годовом сопоставлении инфляционный процесс здесь замедлился. А вот затраты на импортные расходные материалы и оборудование для салонов красоты выросли, что привело к ускорению роста цен на их услуги, в частности на женские стрижки и маникюр», — пояснили в ЦБ.

Добавим, что в целом в СФО годовая инфляция в феврале 2024 ускорилась с январских 8,29% до 8,73%, а по России — с 7,44% до 7,69%

Текущие темпы роста цен заметно ниже, чем в осенние месяцы. Для дальнейшего снижения роста цен необходим продолжительный период жестких денежно-кредитных условий. Они ограничат проинфляционные последствия избыточного расширения спроса», — сказали в Банке России.

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