Красноярцы стали пить меньше вина и больше пива

Потребление крепкого алкоголя в крае также снизилось. Причем, в единственном из сибирских регионов.

В 2023 жители Красноярского края стали пить меньше крепкого алкоголя (содержание спирта более 25%) и вина, подсчитали в аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza.

Так, за год продажи крепких напитков в регионе снизились на 0,7% с составили 7 литров на душу населения, а вина — на 0,3% до 5,5 литров. Примечательно, что если потребление вина сократилось в пяти из девяти регионов Сибирского федерального округа, то крепкого алкоголя — только в Красноярском крае.

По объемам потребления высокоградусной продукции край делит третье место с Кемеровской область. «Чемпионами» же в этом сегменте являются жители республики Алтай (7,9 литра на человека). На втором месте — иркутяне (7,8 литра). Меньше всего таких напиток пьют в Туве — 3,4 литра. Правда, за год этот объем вырос на 16,6%, что является абсолютным рекордом в СФО.

Вина же в Красноярском крае пьют столько же сколько и в Новосибирской области. И это самый большой объем потребления в Сибири. Следом идет Иркутская область (5,4 литра) и Томская (5 литров). Сколь либо выразительная динамика объемов выпитого в этом сегменте отмечается лишь в трех респбликах — Алтай, Хакасия и Тува. Причем, если в первых двух оно выросло на 9,7% и 4,7% соответственно, то в последней — снизилось на 3,3%, составив по итогу 1 литр на человека.

А вот потребление пива (а также сидра, пуаре и медовухи) увеличилось во всех территориях СФО. И лидерами по приросту являются те же три республики: Тува (+36,7%), Алтай (23,1%) и Хакасия (+15,3%). В итоге последняя в объемах выпиваемой подобной продукции с большим отрывом обогнала другие регионы округа — здесь его за год выпили 87,4 литра на человека (это один из самых больших результатов по РФ). Жители же Красноярского края за год купили 52,7 литра пива сотоварищи на душу, что на 3,7% больше, чем в 2022.

В целом по России, потребление крепкого алкоголя выросло на 2,2% (до 7,6 литра на человека), а вина — на 2,9% (до 7,4 литра на человека). Слабоалкогольного же (пиво, сидр, пуаре и медовуха) в стране стали пить на 0,2% меньше — 50,4 литра на человека.

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