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В Красноярском крае за 2023 оборот общепита подрос на 6,1%

В Красноярском крае за 2023 оборот общепита подрос на 6,1%
Иллюстрация: vecstock / ru.freepik.com

Красноярскстат рассказал об обороте розничной торговли и общественного питания в 2023 в регионах Енисейской Сибири — Красноярском крае, республиках Хакасия и Тыва.

#НОВОСТИ
По информации статистиков, оборот общепита составил 49,2 млрд рублей, а оборот розничной торговли в Красноярском крае — 782,4 млрд рублей. Продуктов, напитков и табачных изделий было реализовано на 368,8 млрд рублей, а непродовольственных товаров — на 413,6 млрд рублей,
 
Если сравнивать с показателями 2022, то розничная торговля подросла на 8,4% (оборот продуктов, напитков, табачных изделий – на 4,5%), а непродовольственных товаров – на 11,9%). Общепит вырос на 6,1%. 
 
В соседней Хакасии оборот розничной торговли был ниже — 123,1 млрд рублей (+8,1% к 2022), как и общепита — 8 млрд рублей (+ 9,9%). В Тыве оборот розничной торговли составил 38,9 млрд рублей (+6,7% к 2022), а общепита — 1,6 млрд рублей (+5,8%).
 
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Автор: Петр Савельев
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