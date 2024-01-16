Оборот общепита в Красноярском крае подрос на 6,8%

Красноярскстат проанализировал оборот розничной торговли и общественного питания за январь...ноябрь 2023.

По информации статистиков, торговый оборот составил 699,2 млрд рублей. На продукты и табачные изделия пришлось 328,9 млрд рублей, непродовольственные товары – 370,3 млрд рублей, оборот общепита сложился в размере 44,6 млрд рублей.

Для сравнения с аналогичным периодом 2022, оборот розничной торговли подрос на 8,6% (продукты — на 5%, непродовольственные товары – на 11,9%), а оборот общественного питания увеличился на 6,4%.

Судя по данным статистиков, меньшую прибыль заведения общепита получили в январе и феврале 2023. С марта показатели росли и достигли максимума к декабрю.

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