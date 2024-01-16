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Оборот общепита в Красноярском крае подрос на 6,8%

Оборот общепита в Красноярском крае подрос на 6,8%
Иллюстрация: stockking / ru.freepik.com

Красноярскстат проанализировал оборот розничной торговли и общественного питания за январь...ноябрь 2023.

#НОВОСТИ
По информации статистиков, торговый оборот составил 699,2 млрд рублей. На продукты и табачные изделия пришлось 328,9 млрд рублей, непродовольственные товары – 370,3 млрд рублей, оборот общепита сложился в размере 44,6 млрд рублей.
 
Для сравнения с аналогичным периодом 2022, оборот розничной торговли подрос на 8,6% (продукты — на 5%, непродовольственные товары – на 11,9%), а оборот общественного питания увеличился на 6,4%. 
 
Судя по данным статистиков, меньшую прибыль заведения общепита получили в январе и феврале 2023. С марта показатели росли и достигли максимума к декабрю.
 
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Показатели выросли как по месяцу, таи по полугодию.

Автор: Петр Савельев
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