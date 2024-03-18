Любовь Катеренюк: Горящие туры сегодня — потребительская иллюзия (сеанс разоблачения)

Просить агента сделать скидку — все равно что просить кассира в супермаркете снизить цену на молоко или яйца. Он может проконсультировать, у кого дешевле. Агенты помогают сделать выбор тура.

Любовь Катеренюк, директор туристического агентства «Центр горящих туров»

Ежедневно в рабочую почту небольшого туристического агентства падает около 50 рассылок от крупнейших туроператоров страны. В половине из этих писем информация о скидках и акциях — поговорим о них, таких долгожданных.

Скидки, которые предлагают туроператоры, могут быть разными: на бесплатное проживание детей, бесплатное посещение аквапарка при проживании в определенном отеле, на «отели недели», скидки для молодоженов, пенсионеров. Кстати, часто именно пенсионерам и молодоженам предлагают скидки на морские и речные круизы.

Но самая известная акция — раннее бронирование, которое позволяет отелям иметь средства не только в сезон, а круглый год. По этой акции покупать туры, например, в Турцию, намного выгоднее зимой, чем летом.

Изначально турагент (по умолчанию предполагаем, внимательный и добросовестный) уже предлагает отели по акции и самому выгодному тарифу туроператора. К тому же за раннее бронирование предоплата всего 20%, зато цена в валюте уже зафиксирована и отель выбран.

Однако многие туристы в нынешнее, скажем так, не совсем спокойное время все равно «заходят не в ту дверь» — не хотят планировать отпуск заранее. Ждут горящие туры, которые, как известно, бывают только перед вылетом, а кто-то надеется на дополнительные скидки от турагента.

Невозможно говорить о скидках, не сделав отступления про азы российского туризма. Турагенты занимаются только продажей туров. Организуют их крупные компании, которые имеют банковскую гарантию, страховку. Именно туроператоры нанимают авиакомпании для чартерных перевозок, бронируют отели, заключают договоры со страховыми и автотранспортными компаниями. Они занимаются ценообразованием, а значит, и формируют скидки. Многие турагентства работают под известными брендами, но по факту это просто франшиза. Туры они продают по сформированной для всех агентов стоимости.

Просить агента сделать скидку — все равно что просить кассира в супермаркете снизить цену на молоко или яйца. Продавец может проконсультировать, у кого дешевле, у какого дороже, и в чем разница. Так и агенты знают поставщиков турпродуктов и поэтому не просто оформляют путевку, а помогают сделать выбор.

Но вернемся к горящим турам. Их можно условно разделить на два типа. Первый — отказные туры, когда турист передумал ехать и агентство срочно-обморочно ищет замену. Шанс на то, что именно у вас в это время будут деньги и время, и устроит путевка именно с такими условиями, невелик, но есть. Примерно, один на тысячу, поэтому — удачи.

Второй тип — недозагрузка чартерного рейса, когда туроператоры вынужденно сбрасывают цены на остатки мест в самолете. Невысокий спрос и, соответственно, остатки бывают лишь в межсезонье и не в сезон, например, летом на Пхукет.

При этом горящие туры сейчас — совсем не те, что были когда-то. Сейчас себестоимость авиабилетов очень высока, как и курс доллара, поэтому сказочно дешевых туров априори быть не может.

Более того, по горящей путевке может оказаться всего одно место в самолете вместо нужных двух или трех, или скудный выбор отелей. В прошлом году все отели пяти звезд в Турции по оптимальному соотношению «цена-качество» к июню уже разобрали. Последние два года очень быстро уходят предложения и по отелям в Сочи и Абхазии. Поэтому мой совет остается неизменным — планируйте отдых заранее!

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