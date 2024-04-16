Месторождения рудника-банкрота в Красноярском крае хотят сдать в аренду за 1,4 млрд рублей

Предприятия, разрабатывавшие месторождения железной руды в регионе, были обанкрочены. Теперь власти ищут новых инвесторов.

В Красноярском крае на торги выставили два месторождения железной руды. Сообщение об этом появилось на сайте Корпорации развития Енисейской Сибири.

Речь идет об участках недр «Мульга» и «Одиночная», которые расположены в Курагинском районе. За 20-летнее право аренды и разработки первого из них на старте хотят 364 млн рублей, а второго — 1 млрд рублей.

На сегодня балансовые запасы «Мульги» оцениваются примерно в 12 млн тонн, а забалансовые — более чем в 8 млн тонн. А по «Одиночному»: 58 млн тонн и 7,6 млн тонн соответственно.

Сейчас оба эти месторождения находятся в ведении Роснедр. Однако ранее их разработкой занимался Краснокаменский рудник (Краснокаменское рудоуправление), созданный в 1976. В 2004 он полностью вошел в холдинг Evraz group, а в 2005 — был обанкрочен за долги в 500 млн рублей и остановлен.

Повторный запуск предприятия произошел в 2007. Однако его железнорудный концентрат оказался не нужен тогдашнему собственнику (Evraz group) и рудник переориентировали на производство щебня.

На фото: Производство щебня на Краснокаменском руднике; Источник: krasnokam.3dn.ru

В 2008 рудник был выкуплен властями Красноярского края в лице «Красцветмета», а в 2011 — продан за 660 млн рублей компании «Евро-Азия Инвест», входящей в китайскую группу Lofty Stand Ltd.

Новый собственник намеревался привлечь 1,5 млрд рублей для модернизации Краснокаменского рудника, но так и не нашел инвесторов. В итоге в 2016 предприятие снова начали банкротить и даже запустили процедуру ликвидации, которая окончательно завершилась в 2023.

Определиться с новыми арендаторами «Мульги» и «Одиночной» планируют 23 мая 2024.

Помимо Краснокаменского рудника в рудный узел Красноярского края входило Ирбинское рудоуправление (оба названы по наименованию поселков городского типа, которые создавались для проживания работников предприятий, — Краснокаменск и Большая Ирба, расположенные в 46 км друг от друга). Оно также не единожды банкротилось и сейчас пребывает в этом качестве.

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