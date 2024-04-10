С экс-председателя правления банка «Канский» взыщут ущерб в 555 млн рублей

Свердловский районный суд Красноярска удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов к Олегу Финку, бывшему председателю правления банка «Канский».

C него взыскано свыше 555 млн рублей. Это ущерб, причиненный имуществу банка, сообщается на сайте АСВ.

В мае 2022 суд признал Олега Финка виновным в совершении 5 эпизодов присвоения средств (ч.4 ст.160 УК РФ) и одного эпизода легализации незаконно полученных средств (п «б», ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Олега Финка приговорили к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Напомним, банк «Канский» лишился лицензии Центробанка в декабре 2017 года, а в феврале 2018 его признали банкротом.

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