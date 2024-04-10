С экс-председателя правления банка «Канский» взыщут ущерб в 555 млн рублей
Свердловский районный суд Красноярска удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов к Олегу Финку, бывшему председателю правления банка «Канский».
C него взыскано свыше 555 млн рублей. Это ущерб, причиненный имуществу банка, сообщается на сайте АСВ.
В мае 2022 суд признал Олега Финка виновным в совершении 5 эпизодов присвоения средств (ч.4 ст.160 УК РФ) и одного эпизода легализации незаконно полученных средств (п «б», ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Олега Финка приговорили к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Напомним, банк «Канский» лишился лицензии Центробанка в декабре 2017 года, а в феврале 2018 его признали банкротом.
Читайте также:
-
С экс-топ-менеджеров банка «Канский» пытаются взыскать 2 млрд рублей
Конкурсный управляющий лопнувшего банка «Канский» потребовал взыскать с бывших топ-менеджеров компании 2,132 млрд рублей убытков.11.11.2022Новости ДККрасноярск
-
Экс-глава банка «Канский» сдал следствию подельников
Обвиняемому в многомиллионной растрате и хищениях топ-менеджеру предложили сделку, которую он принял. Это даст ему возможность скостить вероятный срок.
-
Экс-руководителя банка «Канский» обвиняют в хищении денег вкладчиков
Следствие полагает, что действовал он не один, а вместе с другими сотрудниками банка. Помимо воровства, им теперь вменяют еще и отмывание похищенных денег.
-
Еще один красноярский банк стал банкротом
Накануне Арбитражный суд Красноярского края признан красноярский банк «Канский» банкротом. Об этом сообщило Агентство страхования вкладов.
-
Центробанк требует признать банк «Канский» банкротом
Заявление Центробанка России о признании КБ «Канский» несостоятельным (банкротом) поступило в арбитражный суд Красноярского края 26 декабря. Как следует из заявления, приказом Банка России у КБ