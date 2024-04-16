«Сибиряк» заплатил 7,9 млн рублей за нанесенный вред недрам
«УСК «Сибиряк» перечислила в бюджет Емельяновского района 7,9 млн рублей за вред, причиненный незаконной добычей суглинка.
Как рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры, в 2020 компания разработала карьер в Емельяновском районе. Участок она заняла самовольно. Суглинок с территории вывозили на строительные площадки «УСК Сибиряк» и использовали затем при возведении развязки на Северном шоссе.
УСК «Сибиряк» оспаривает результаты аукционов на ремонт дорог в Ленинском, Кировском, Свердловском районах и заключенные по их итогам муниципальные контракты.
В Красноярске суд удовлетворил иск о возврате «Сибиряком» территории комбайнового завода
Арбитражный суд Красноярского края удовлетворил иск прокуратуры региона к «дочкам» «Сибиряка» — СЗ «Новоостровский» и ООО «Новоостровский». Они были поданы в декабре 2022.
«Сибиряку» отказали в уплотнении набережной Красноярска
Просьба СЗ «Суриков» — аффилированной компании «Сибиряка», об уплотнении застройки не была удовлетворена мэрией.