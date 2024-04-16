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«Сибиряк» заплатил 7,9 млн рублей за нанесенный вред недрам

«Сибиряк» заплатил 7,9 млн рублей за нанесенный вред недрам
Иллюстрация: прокуратура Красноярского края

«УСК «Сибиряк» перечислила в бюджет Емельяновского района 7,9 млн рублей за вред, причиненный незаконной добычей суглинка.

#НОВОСТИ

Как рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры, в 2020 компания разработала карьер в Емельяновском районе. Участок она заняла самовольно. Суглинок с территории вывозили на строительные площадки «УСК Сибиряк» и использовали затем при возведении развязки на Северном шоссе. 

Добыча велась незаконно. По данным прокуратуры, лицензии и проекта рекультивации у компании не было. К тому же «Сибиряк» оставил после себя свалку с отходами. Причиненный недрам вред оценили в 7,9 млн рублей.
 
За самовольную добычу суглинка на карьере было возбуждено административное дело. Компанию оштрафовали на 800 тыс. рублей. Кроме того, суд постановил взыскать с предприятия за вред недрам, прекратить там добычу полезных ископаемых и освободить незаконно занятые земельные участки.
 
На взысканные средства ликвидировали несанкционированную свалку на месте карьера и выполнили рекультивационные работы. 
 
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Автор: Петр Савельев
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