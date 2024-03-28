«Сибиряк» оспаривает результаты торгов на ремонт дорог в Красноярске

УСК «Сибиряк» оспаривает результаты аукционов на ремонт дорог в Ленинском, Кировском, Свердловском районах и заключенные по их итогам муниципальные контракты.

Компания обратилась с соответствующим иском в суд. Как указывает в своем заявлении «Сибиряк», департамент муниципального заказа администрации Красноярска провел два конкурса, в которых победило МП «САТП». Начальная цена контракта по ним составила 500,7 млн рублей и 589,2 млни рублей.

МП «САТП» присудили 40 баллов по критерию «Квалификация участников закупки», а УСК «Сибиряк» 33,74 балла. В компании считают, что такое количество баллов было получено из-за неправильной оценки и сопоставления заявок комиссией, поэтому муниципальное предприятие стало победителем незаконно.

С учетом цены контракта комиссия должна была присвоить заявке УСК «Сибиряк» максимальное количество баллов по критерию "Квалификация участников закупки", и с учетом одинакового ценового предложения участников закупки, УСК «Сибиряк» должно было стать победителем конкурса, так как «Специализированное автотранспортное предприятие» не представило исполненный контракт, цена которого ровна или выше цены контракта, представленного УСК «Сибиряк», — указывает истец.

Пока иск не принят к производству. На это у суда есть 5 дней.

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