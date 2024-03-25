На трассах Красноярского края вводят ограничения для грузового транспорта

Ограничения на дорогах, кроме трассы Верхняя Бирюса – Ибрюль, будут действовать 22 апреля...21 мая.

На подъезде к аэропорту Алыкель в Норильске ограничение введут 22 мая...20 июня.

Установленные предельно допустимые нагрузки на каждую ось (с грузом или без) составляют:

для одиночной оси – 6 т;

для двухосной тележки – 5 т;

для трехосной тележки – 4 т.

На участках дорог установят знаки и будут работать передвижные пункты весового контроля. Вариантов объезда участков нет, уточнили в Управлении автомобильных дорог по Красноярскому краю.

1 июня...31 августа введут ограничения для грузовиков по асфальтированным дорогам при температуре воздуха днем выше + 32 °C. Двигаться большегрузы смогут только по ночам.

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