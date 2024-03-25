На трассах Красноярского края вводят ограничения для грузового транспорта
Ограничения на дорогах, кроме трассы Верхняя Бирюса – Ибрюль, будут действовать 22 апреля...21 мая.
- для одиночной оси – 6 т;
- для двухосной тележки – 5 т;
- для трехосной тележки – 4 т.
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КрасЖД ввела максимальные меры безопасности в связи с событиями в «Крокус Сити Холле»
Поскольку транспорт является зоной риска, на железной дороге введены максимальные меры безопасности в связи с терактом.
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Аэропорту Красноярска обновят «последнюю милю» автодороги
Покрытие заменят на участке в четыре километра. Также планируется отремонтировать обход Железногорска. На оба этих объекта выделено порядка 407 млн рублей.
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На ремонт дорог в Ленинском и Кировском районах Красноярска выделено 0,6 млрд рублей
В Красноярске определен подрядчик, который будет ремонтировать 14 улиц в Ленинском и Кировском районах.
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Страховщики назвали самые аварийные улицы в Красноярске
Самая аварийная улица Красноярска — Партизана Железняка. К такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК.
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На ремонт дорог в Красноярском крае потратят 10 млрд рублей
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