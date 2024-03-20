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Аэропорту Красноярска обновят «последнюю милю» автодороги

подъезд к аэропорту Красноярска
подъезд к аэропорту Красноярска. Иллюстрация: Яндекс.Карты

Покрытие заменят на участке в четыре километра. Также планируется отремонтировать обход Железногорска. На оба этих объекта выделено порядка 407 млн рублей.

#НОВОСТИ

В 2024 дорожники планируют отремонтировать подъезд к красноярскому аэропорту и обход Железногорска. Об этом рассказали в правительстве Красноярского края.

Длина обновляемого участка у аэропорта составит 4 км. Здесь планируется уложить новый асфальт, укрепить обочины, восстановить водоотвод, сделать новое ограждение и дорожные знаки.

Что касается обхода Железногорска, то его ремонтировать начали еще в 2023. В итоге уложили примерно 1 км нового покрытия, из плановых шести (с 18 по 24 км). В этом году собираются закончить оставшееся.

Работы на обоих объектах будут вестись в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В общей сложности на них выделят около 407 млн рублей.

Всего по нацпроекту в 2024 планируют отремонтировать 65 дорожных объектов. На это потратят 8,6 млрд рублей.

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Всего за год планируется отремонтировать и реконструировать 113 дорожных объектов.

Красноярским окраинам модернизируют освещение за 56 млн рублей

Подрядчику предстоит заменить провода, опоры и сами светильники.

На ремонт дорог в Ленинском и Кировском районах Красноярска выделено 0,6 млрд рублей

В Красноярске определен подрядчик, который будет ремонтировать 14 улиц в Ленинском и Кировском районах.

 

Автор: Петр Савельев
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